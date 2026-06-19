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Celní správa se ve čtvrtek zaměřila na dlužníky projíždějící dálnicí D8. Čeští celníci mají totiž novou speciální pravomoc – pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič dluží peníze státu, mohou mu odebrat i samotné vozidlo. Jen ve Středních Čechách letos celníci pomáhají s vymáháním skoro patnácti tisíc nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o nezaplacené dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy nebo dopravní pokuty z dřívějška. Právě za ně můžou celníci zabavit i registrační značky. Letos už jich zabavili přes dvě stě.