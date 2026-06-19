VideoCelníci se na dálnici zaměřili na dlužníky. Neplatičům teď mohou zabavit i auto


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Celní správa se ve čtvrtek zaměřila na dlužníky projíždějící dálnicí D8. Čeští celníci mají totiž novou speciální pravomoc – pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič dluží peníze státu, mohou mu odebrat i samotné vozidlo. Jen ve Středních Čechách letos celníci pomáhají s vymáháním skoro patnácti tisíc nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o nezaplacené dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy nebo dopravní pokuty z dřívějška. Právě za ně můžou celníci zabavit i registrační značky. Letos už jich zabavili přes dvě stě.

Výběr redakce

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

před 2 mminutami
Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

Unijní lídři prodloužili protiruské sankce o 12 měsíců, uvedla mluvčí Costy

00:15Aktualizovánopřed 17 mminutami
Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za miliardy dolarů

včeraAktualizovánopřed 25 mminutami
Vance kritikou izraelských ministrů prohloubil roztržku mezi spojenci, píše AP

Vance kritikou izraelských ministrů prohloubil roztržku mezi spojenci, píše AP

včeraAktualizovánopřed 28 mminutami
Starmerův rival byl zvolen poslancem, oznámily agentury

Starmerův rival byl zvolen poslancem, oznámily agentury

05:04Aktualizovánopřed 30 mminutami
Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

17. 6. 2026Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany

Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoCelníci se na dálnici zaměřili na dlužníky. Neplatičům teď mohou zabavit i auto

Celní správa se ve čtvrtek zaměřila na dlužníky projíždějící dálnicí D8. Čeští celníci mají totiž novou speciální pravomoc – pokud při silniční kontrole zjistí, že řidič dluží peníze státu, mohou mu odebrat i samotné vozidlo. Jen ve Středních Čechách letos celníci pomáhají s vymáháním skoro patnácti tisíc nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o nezaplacené dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy nebo dopravní pokuty z dřívějška. Právě za ně můžou celníci zabavit i registrační značky. Letos už jich zabavili přes dvě stě.
před 51 mminutami

Koalice chce zastavit zdražení dálničních známek. Hrozí, že to nestihne

Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán.
před 2 hhodinami

Muž na Berounsku střílel po policii. Ta ho poté našla mrtvého

Muž se zbraní v Králově Dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to ve čtvrtek večer policie na síti X. Mluvčí krajské policie Barbora Schneeweissová řekla, že muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoV něčem jsme selhali, reaguje Žáček na nesplněný závazek NATO

Česko loni nesplnilo závazek NATO – na obranu stát nevydal dvě procenta HDP. „Ano, beru to, že jsme v něčem selhali, to přiznávám,“ řekl v pořadu Interview ČT24 člen sněmovního výboru pro obranu a místopředseda poslaneckého klubu ODS Pavel Žáček s tím, že ale „věřili, že to půjde zvládnout“. Tématem rozhovoru byla i koncepce armády, kterou po dokončení pošle vláda do výboru pro obranu. „Budeme rozebírat jednotlivé nuance, teprve zjistíme, jak se to změnilo (…) a uvidíme, jestli to bude realistické,“ nastínil Žáček. Tématem rozhovoru byl i vztah amerického prezidenta Donalda Trumpa s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Žáčka se Česko kritice Spojených států nevyhne. Trump na summitu v Ankaře bude podle něj ukazovat prstem na státy, které závazek dvou procent HDP nesplnily, a tedy i na Babiše. „To opravdu nic nezmění – ani dobré vztahy,“ komentoval Žáček. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 11 hhodinami

VideoHřensko otevřelo Edmundovu soutěsku, provoz stále omezují následky požáru

Hřensko po prodloužené zimní přestávce znovu otevřelo Edmundovu soutěsku. Provoz vyhlášeného turistického místa stále omezují následky rozsáhlého lesního požáru z léta 2022. Do kaňonu se dostane jen asi dvě stě lidí denně. Edmundova soutěska běžně otevírala už na Velikonoce, letos to pozdržely nestabilní kameny nad stezkou. Měla by být otevřena denně až do konce října, při silném větru nebo dešti ji ale Hřensko může z důvodu bezpečnosti zase uzavřít.
před 11 hhodinami

Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany

Šéf hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských vojenských expertů. Zadal i kontrolu tohoto ústavu u Příbrami, který spadá pod hasiče. O odvolání hovořil dříve ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Dropa řekl Deníku N, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu zatím nereagoval. Vedením bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov

Ředitelem Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve čtvrtek ministr životního prostředí (MŽP) Igor Červený (Motoristé) jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce, zjistila agentura ČTK. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku Robina Böhnische, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Za priority Moravec označil ochranu místní přírody, protipožární opatření či digitalizaci. Chce bojovat proti výstavbě apartmánů.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku, sdělilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...