Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.
Samohybné houfnice Caesar mají nahradit čtyři dekády stará děla DANA, která neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.
Původní termín počítal s dodáním nových děl do konce roku 2026, resort obrany pak ale informoval, že zakázka nabírá zpoždění, a teď znovu potvrzuje problémy. „Jaký bude konečný výsledek, kdy budou děla dodána, to vám v tuto chvíli nikdo neřekne, to ponechme na dalších jednáních,“ uvedl Zůna. „Samozřejmě to sledujeme s velkou pozorností, zpoždění není na naší straně,“ dodal.
Ministerstvo uzavřelo s francouzskou firmou Nexter Systems, nyní KNDS France, smlouvu na 52 houfnic v roce 2021, o rok později přibyl dodatek na dalších deset. Armáda jich tak má dostat 62 za více než deset miliard korun.
Hlavní výhodou má být kanon ráže NATO 155 mm a díky němu dvojnásobný dostřel až čtyřicet dva kilometrů, se speciální municí dokonce přes padesát kilometrů. Navíc má schopnost vystřelit víc projektilů, které pak zasáhnou cíl současně.
Otázka správného typu
Podle bývalé šéfky resortu a dnes předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jany Černochové (ODS) ale právě tento typ jiná armáda NATO nepoužívá, což není jediná kritika z výboru pro obranu. „Kdyby tehdy zvolili jiné řešení, které možná bylo o nějakou korunu dražší, tak se dneska Česká republika a česká armáda nedostává do problémů, protože to nebude splňovat nějaké parametry a neprojde to vojskovými zkouškami,“ míní.
„Nejcennější je takzvaný systém MRSI. A pokud to dělo neumí, a my máme požadavek, aby to umělo, tak to je problém a samozřejmě se musíme do budoucna zamyslet, jak armáda ty vlastní věci specifikuje,“ podotýká místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička z vládního ANO.
Výrobce, firma KNDS France, na žádost o vyjádření nereagovala.
Čekání je lepší než zrušení zakázky, věří Zůna
Loni, ještě za minulého vedení, resort nevylučoval v krajním případě ani zrušení zakázky, i když preferovanou variantou by bylo, kdyby výrobce nedostatky odstranil. Dodání děl by upřednostnil i ministr Zůna. „Stojí na tom i jeden podstatný cíl výstavby schopností, který my máme jako závazek vůči alianci, a to je výstavba těžké brigády, která tento dělostřelecký systém potřebuje,“ vysvětlil.
Podle původního harmonogramu měli vojáci šedesát dva houfnic Caesar přebírat od dubna 2026 do srpna příštího roku. Vojskové zkoušky ale ještě nezačaly, takže ve výzbroji armády zůstávají děla DANA.