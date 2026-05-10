Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události: Dodávka děl Caesar má zpoždění
Zdroj: ČT24

Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.

Samohybné houfnice Caesar mají nahradit čtyři dekády stará děla DANA, která neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.

Původní termín počítal s dodáním nových děl do konce roku 2026, resort obrany pak ale informoval, že zakázka nabírá zpoždění, a teď znovu potvrzuje problémy. „Jaký bude konečný výsledek, kdy budou děla dodána, to vám v tuto chvíli nikdo neřekne, to ponechme na dalších jednáních,“ uvedl Zůna. „Samozřejmě to sledujeme s velkou pozorností, zpoždění není na naší straně,“ dodal.

Česká armáda čeká na dodávky moderních děl Caesar, zkoušet se mají letos
Příslušníci české armády, ilustrační foto

Ministerstvo uzavřelo s francouzskou firmou Nexter Systems, nyní KNDS France, smlouvu na 52 houfnic v roce 2021, o rok později přibyl dodatek na dalších deset. Armáda jich tak má dostat 62 za více než deset miliard korun.

Hlavní výhodou má být kanon ráže NATO 155 mm a díky němu dvojnásobný dostřel až čtyřicet dva kilometrů, se speciální municí dokonce přes padesát kilometrů. Navíc má schopnost vystřelit víc projektilů, které pak zasáhnou cíl současně.

Otázka správného typu

Podle bývalé šéfky resortu a dnes předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jany Černochové (ODS) ale právě tento typ jiná armáda NATO nepoužívá, což není jediná kritika z výboru pro obranu. „Kdyby tehdy zvolili jiné řešení, které možná bylo o nějakou korunu dražší, tak se dneska Česká republika a česká armáda nedostává do problémů, protože to nebude splňovat nějaké parametry a neprojde to vojskovými zkouškami,“ míní.

Obrana pohrozila odstoupením od miliardové smlouvy na děla Caesar
Dělo Caesar

„Nejcennější je takzvaný systém MRSI. A pokud to dělo neumí, a my máme požadavek, aby to umělo, tak to je problém a samozřejmě se musíme do budoucna zamyslet, jak armáda ty vlastní věci specifikuje,“ podotýká místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička z vládního ANO.

Výrobce, firma KNDS France, na žádost o vyjádření nereagovala.

Čekání je lepší než zrušení zakázky, věří Zůna

Loni, ještě za minulého vedení, resort nevylučoval v krajním případě ani zrušení zakázky, i když preferovanou variantou by bylo, kdyby výrobce nedostatky odstranil. Dodání děl by upřednostnil i ministr Zůna. „Stojí na tom i jeden podstatný cíl výstavby schopností, který my máme jako závazek vůči alianci, a to je výstavba těžké brigády, která tento dělostřelecký systém potřebuje,“ vysvětlil.

Podle původního harmonogramu měli vojáci šedesát dva houfnic Caesar přebírat od dubna 2026 do srpna příštího roku. Vojskové zkoušky ale ještě nezačaly, takže ve výzbroji armády zůstávají děla DANA. 

PŘEHLEDNĚ: Česká armáda modernizuje za stovky miliard
Ilustrační foto

Výběr redakce

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

11:37Aktualizovánopřed 12 mminutami
Loď s hantavirem opustilo 93 lidí

Loď s hantavirem opustilo 93 lidí

06:58Aktualizovánopřed 17 mminutami
Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

před 59 mminutami
Írán odpověděl na návrh na ukončení války. Ta nekončí, vzkázal Netanjahu

Írán odpověděl na návrh na ukončení války. Ta nekončí, vzkázal Netanjahu

14:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

09:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

před 6 hhodinami
Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

před 7 hhodinami
ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoStart stavební sezony provází dražší materiály a čekání

Stavební sezona se naplno rozjíždí, stavebníci ale musí počítat s rostoucími náklady na dopravu i materiál. Někteří se proto předzásobují za výhodnější zimní ceny, čímž ale prodlužují dodací lhůty. Připlácí se hlavně za výrobky z ropy – asfaltové pásy, plasty nebo izolace a dražší je i hliník a železo. Například fasádní polystyren zdražil až o 65 procent a čeká se na něj dva týdny. Česká stavební produkce ale podle dat stoupá – v prvním čtvrtletí meziročně o 3,4 procenta. Úřady za první tři měsíce roku vydaly skoro 14,5 tisíce stavebních povolení, o sedm procent víc než před rokem. V novém roce pak začala výstavba skoro deseti tisíc nových bytů, což znamená meziroční nárůst bezmála sedmnáct procent.
před 47 mminutami

Čekání armády na moderní děla Caesar se prodlužuje

Přezbrojení dělostřelectva české armády se komplikuje. Výroba a dodávky nových děl Caesar mají totiž zpoždění. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl České televizi, že v současné chvíli není jasné, kdy k jejich převzetí dojde. Vojáci je přitom měli přebírat od dubna. Nepodařilo se zatím odstranit všechny nedostatky. Česko už zaplatilo na zálohách přes sedm miliard, tedy většinu ceny.
před 59 mminutami

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý

Ligová fotbalová asociace (LFA) zahájila s fotbalovou Slavií disciplinární řízení kvůli sobotnímu nedohranému derby, při kterém na hřiště vběhli fanoušci. Vršovický klub už oznámil, že do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí kotel jeho nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního utkání vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
09:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
před 5 hhodinami

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců, který se má uskutečnit v Brně, je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) „otevíráním starých ran“. Podle předsedy ODS Martina Kupky program Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) naopak směřuje ke smíření, které je podle něj potřeba podporovat. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho strana patrně podpoří sněmovní rezoluci proti konání sjezdu. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval, že by takové usnesení vyslalo špatný diplomatický signál. V Nedělní debatě moderované Martinem Řezníčkem se hosté věnovali také slovníku některých politiků a zastoupení Česka na summitu NATO.
před 6 hhodinami

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvádí agentura Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si udrželo hnutí STAN. Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
před 8 hhodinami

VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
před 12 hhodinami

Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
před 12 hhodinami
Načítání...