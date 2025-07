Obrana pohrozila odstoupením od miliardové smlouvy na děla Caesar

Šéfka resortu Jana Černochová (ODS) o zjištěních armády ve středu informovala kabinet. Na síti X kritizovala představitele ANO z předchozí vlády, za které původní smlouva vznikla. Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar podle Černochové děla vybral bez soutěže krátce před volbami hlavně kvůli tomu, že na jiná nebyly peníze. „Armáda by již v příštím roce měla obdržet dodávky, ukazuje se však, že to je v tuto chvíli velmi ohroženo,“ řekla.

Pokud by se požadavky nepodařilo naplnit, mělo by to vliv i na navazující projekty. Konkrétně jde o výrobu a dodávky velkorážové munice 155 milimetrů, jejíž finanční limit podle rámcové dohody se společností STV Group činí až dvanáct miliard korun, či integraci automatizovaného systému řízení palby za téměř miliardu.

Koudelka v květnu řekl, že první samohybné houfnice Caesar by měla česká armáda převzít v dubnu 2026, všech 62 děl by měla mít do srpna 2027. Původní termín, který počítal s dodáním do konce roku 2026 se podle něj změnil kvůli navýšení počtu děl a na základě požadavků ministerstva na technické a bezpečnostní změny. Kvůli výhradám armády nyní Koudelka oslovil své protějšky ze společnosti KNDS a francouzského úřadu pro vyzbrojování.

Ohrožení projektu by mělo podle ministerstva dopad i na český obranný průmysl. Většinu děl by měl podle dřívějších informací v Česku zkompletovat holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. Cena zakázky na houfnice je proti původním předpokladům zhruba o čtyřicet procent vyšší, důvodem byly podle dřívějšího vyjádření ministerstva například inflace nebo zdražení surovin.

Houfnice ve výzbroji české armády mají nahradit děla DANA, která neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.