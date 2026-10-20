Bezpečnostní rada státu probrala výpadky proudu i navyšování počtu vojáků

Bezpečnostní rada státu za účasti prezidenta hodnotila aktuální situaci doma i ve světě a možná rizika pro další vývoj. Stupeň ohrožení terorismem ponechala mírný, probrala například opatření, jak zajistit elektronické služby během rozsáhlých výpadků proudu, nebo koncepci výstavby armády do roku 2040, podle níž má vojsko posilovat. „Ta nová bude říkat 32 tisíc v Armádě České republiky a patnáct tisíc v aktivní záloze,“ upřesnil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pomoct by s tím měl už letošní nábor, který je rekordní. Resort obrany připravuje pro studenty vysokých škol kurz důstojníků v záloze a další projekty, jak získat personál.
VideoBezpečnostní rada státu probrala výpadky proudu i navyšování počtu vojáků
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