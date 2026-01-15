Babiš ocenil zisk hlasů všech koaličních poslanců. Fiala uvedl, že jeho důvěru vláda nemá

Poslanci ve čtvrtek večer rozhodli o vyslovení důvěry vládě ANO, SPD a Motoristů premiéra Andreje Babiše (ANO). Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Babiš na následné tiskové konferenci ocenil zisk hlasů všech 108 koaličních poslanců. Podle expremiéra a předsedy ODS Petra Fialy se nedalo očekávat, že vláda důvěru nezíská. Na síti X Fiala také uvedl, že jeho důvěru nemá.
Při rekordně dlouhé debatě předcházející hlasování o vyslovení důvěry vládě v průběhu tří jednacích dnů vystoupila řada zástupců opozice i vládní koalice. Babiš připustil, že některá vystoupení opozice nebyla přátelská a zazněly v nich urážky. Uvedl také, že ještě v úterý musel přesvědčovat klub koaliční SPD, jehož člen Jaroslav Foldyna měl problém s podporou vlády kvůli muniční iniciativě. Ve čtvrtek premiér sdělil, že jednání bylo přátelské a odehrálo se v klidu.
V dolní komoře podpořilo vládu podle oznámených výsledků všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.
Babiš na síti X za vyslovení důvěry vládě poslancům poděkoval. „Ten hlavní závazek pro nás ale je důvěra, kterou nám lidi dali ve volbách,“ uvedl a přislíbil, že jeho vláda bude pravidelně informovovat o plnění programového prohlášení.
Podle bývalého premiéra Petra Fialy nemohl „ani největší optimista“ očekávat, že by vláda důvěru nezískala. Na tiskové konferenci po jednání sněmovny řekl, že zástupci opozice svědomitě a důkladně ukazovali na rizika, která jsou s vládou spojena. Předseda klubu ODS Marek Benda dodal, že délku jednání určilo hlavně vystupování členů vlády, kteří hovořili v úterý s přednostními právy.
Na síti X Petr Fiala ve čtvrtek uvedl, že jeho důvěru vláda Andreje Babiše „nemá a mít nemůže“. „Je to vláda destrukce, která přišla zlikvidovat to, co fungovalo, ale nenabízí žádnou alternativu. Od prvních dnů ve funkci jen systematicky ničí to dobré, co se budovalo léta,“ napsal mimo jiné na sociální síti.
Důvěru si vláda Andreje Babiše nezískala ani u dalších zástupců opozičních stran. „Důvěru ve sněmovně vláda sice získala, naši důvěru ale rozhodně nemá,“ uvedl na síti X předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Vláda pro nevydávání Andreje Babiše k trestnímu stíhání získala důvěru. Ale ne tu naší,“ napsal na stejné sociální síti předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Důvěru vůči vládě nemá ani předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Na výsledek čtvrtečního hlasování reagoval také předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). „Jsem rád, že naše nová koaliční vláda získala tímto okamžikem důvěru Poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme tímto okamžikem definitivně vymazali předešlou Fialovu vládu a konečně můžeme naplno začít prosazovat všechny ty dobré zákony a návrhy, co naše vládní koalice má,“ sdělil Okamura v rozhovoru s novináři.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) komentovala hlasování sněmovny o důvěře vládě na síti X. „Opozice sice příliš zájmu o jednání ve sněmovně neprojevila, ale třetí vláda Andreje Babiše důvěru nakonec získala. To je skvělá zpráva pro všechny, kdo od exekutivy očekávají plán a výsledky. Naše programové prohlášení a hospodářská strategie se nyní začnou měnit v realitu,“ uvedla ve čtvrtek večer.
Čtvrteční hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy 96. den od voleb do dolní komory.