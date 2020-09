Zlínské zdravotnictví trápí nedostatek lékařů. V debatě lídrů zněla kritika chystané nemocnice

Jiří Čunek (KDU-ČSL) vyzývá k respektování opatření. Společnost podle něj musí „mít důvěru v to, že opatření nejsou chaotická jako doposud“, volá proto po odborných stanoviscích, která o opatřeních rozhodnou. Za negativní považuje například to, že sami ředitelé škol mají rozhodovat, jestli svá zařízení zavřou, či nikoliv.

Dle Vladimíra Zlínského (SPD) je otázkou pouze to, jestli by měla být plošná, sám by preferoval zacílenější a lokálnější přístup. Razantnější přístup k lokálním ohniskům by ocenil také Lubomír Traub z ODS, podle nějž měla přijít opatření už v srpnu. „Buďme obezřetní, ale zachovejme chladnou hlavu, dělejme to s rozumem a nezastavujme ekonomiku,“ shrnuje.

Za jednu z nejvážnějších chyb současného hejtmana to považuje také Sehnalová. Jarní vlna pandemie podle kandidátky sociálních demokratů ukázala, že kraj potřebuje čtyři funkční a vzájemně zastupitelné nemocnice. „To, co považuje pan hejtman Čunek za nevýhodu – pavilonové uspořádání – je právě v takových situacích nesmírně důležité,“ odkazuje lídryně kandidátky k praxi, kdy jsou od sebe jednotlivá oddělení v nemocnicích jednoznačně oddělená a rozšíření nákazy v jednom nemusí nutně znamenat omezení chodu jiného.

Podle Trauba mají nemocnice připraveny ochranné prostředky na dva měsíce plného výkonu. Nákupy si řídily samy, kraj by do toho měl vstoupit, pouze pokud bude potřeba najít jiné zdroje, míní jednička kandidátky ODS.

Stávající hejtman Čunek avizuje, že se kraj poučil a v současné situaci nehodlá uvolnit bezmála tisíc lůžek najednou. Poukazuje na to, že při první vlně se vyhrazených lůžek naplnilo devět. „Pandemický plán byl zpracován minulý rok, my jsme podle něj postupovali a teď jsme dopracovali některé věci, které se nám z praxe zdály, že by bylo dobré dělat jinak,“ ujišťuje lidovecký lídr. Doplňuje, že krajské nemocnice mají připraveno 130 plicních ventilátorů.

Česko podle Hany Ančincové (Piráti) draze promeškalo čas mezi první a druhou vlnou. Za zlomový moment považuje to, že vláda rezignovala na řešení situace v lokálních ohniscích. Piráti podle ní opakovaně volají po zřízení krizového štábu a upozorňovali také na návraty dětí do škol a lidí z dovolených. „Vzhledem k tomu, že jsou opatření zmatečná a chaotická, tak to opravdu důvěru lidí v daná nařízení nepřidává,“ má jasno jednička pirátské kandidátky a zdůrazňuje, že je potřeba využívat při řešení pandemie data. S tím souhlasí také Gazdík.

Především na disciplinovanost lidí v jarních měsících poukazuje i Mařák. Dle jeho názoru by lůžka pro pacienty s covidem měla být v každé nemocnici: „Teď se potýkáme s pandemií covidu, mohou přijít jiné infekční nemoci, už teď víme, že jsou problémy s převážením lidí do Uherského Hradiště,“ vysvětluje svůj postoj.

Nevýhodou Zlínského kraje je absence fakultní nemocnice, usuzuje Gazdík a připomíná, že zpočátku zásoby ochranných prostředků směřovaly právě pouze do fakultních nemocnic. „Dnes jsme poučeni, zkušenost funguje, Zlínský kraj tu situaci, která na začátku nevypadala dobře, zvládl velmi dobře. Strašit lidi, že nemocnice tím, že jsou nějak uspořádané, že je to nějak špatně, to správné není,“ je přesvědčen.

„Proti nové nemocnici nic nemám, ale za jakých podmínek,“ podotýká Mařák, podle nějž jsou pro stavbu nového lékařského zařízení špatné finanční podmínky. „Naplánované je to takto účelově a kraj na to peníze mít nebude,“ doplňuje.

Gazdík mluví o deseti letech, přesto na takovou rekonstrukci podle něj kraj nemá peníze. Rovněž zdůrazňuje finanční ztrátu, kterou by znamenala kvůli menšímu počtu výkonů – nemocnice by podle něj zkrachovala. „Já bych se nenechal operovat někde, kde drnčí sbíječky,“ komentuje Gazdík. „My si nemůžeme dovolit nechat deset let lidi chodit do poloprovozu,“ dodává.

Současný hejtman zdůvodňuje stavbu nové nemocnice úsporou peněz – stavba nové nemocnice je podle něj levnější, rekonstrukce současné by navíc omezila výkony, což by znamenalo ohromné ztráty. „Když vezmete výstavbu nové nemocnice a spočítáte její cenu, tak vyšla na osm miliard,“ tvrdí Čunek, podle nějž by rekonstrukce zabrala dvacet let.

„Osm miliard, to všichni slyšeli od pana hejtmana. Bohužel má cenu z roku 2018 z předběžného odhadu a tvrdí, že budeme tuto cenu mít jako konečnou. Není to pravda, jestliže máme projektovat do roku 2023, tak už máme pět let, a jestli máme stavět dalších šest let, tak je to 2029 a zajímalo by mě, s jakou konečnou cenou pan Čunek počítá,“ namítá Holiš.

Sehnalová zdůrazňuje, že aby se zlínská nemocnice dostala z nejhoršího, stačilo by modernizovat internu a urgentní příjem. Na víc kraj ani nemá, podotýká sociální demokratka. Kritizuje také to, že nová nemocnice má stát na opačném konci Zlína, kde bude vysávat personál z jiných nemocnic v kraji. „Znamená to celkové zhoršení péče,“ je přesvědčena.

Bernátek srovnává plán nové nemocnice se stavbou nové budovy pro oddělení gynekologie v Olomouci za 3,5 miliardy korun. „To je šest oborů. Nová Baťova nemocnice má oborů třicet, tak si to srovnejme,“ vyzývá. Také Ančincová souhlasí s tím, že osm miliard korun za novou nemocnici není konečná cena. Souhlasí i s argumentem, že nová stavba poškodí péči v jiných nemocnicích v kraji, kterou je třeba zachovat.