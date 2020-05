Znovu a se stejným výsledkem. Zastupitelé Zlínského kraje odhlasovali stavbu nové nemocnice

Hejtman Čunek nečekal žádný problém

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) opětovné hlasování nejdříve odmítal. Nakonec ale kvůli tomu, aby se projekt nebrzdil, hlasovalo zastupitelstvo o výstavbě nemocnice znovu. „Bod vidím pouze jako technický, nečekám žádný problém,“ uvedl už dříve hejtman.

Podle plánu by měla nová nemocnice stát asi osm miliard korun. Kraj by měl dát asi čtyři miliardy, na tři miliardy si vzít úvěr a jednu miliardu by měla zaplatit nemocnice. Objevily se však také návrhy, že by se nemocnice mohla stavět na etapy.

Kraj před časem vypsal výběrové řízení na projektovou část nové krajské nemocnice. Přihlásily se do něj dvě firmy. Výběrové řízení bylo podle hejtmana dočasně přerušeno koronavirem, brzy by však mělo být ukončeno.

Zastupitelé jednali v kongresovém centru

Zastupitelstvo zlínského kraje zasedá ve velkém sále kongresového centra za výjimečných hygienických opatření. Zastupitelé sedí tak, aby byly splněny dvoumetrové rozestupy. Podle hejtmana Čunka nabízí kongresové centrum největší sál ve Zlíně.

Pro veřejnost je vyčleněný omezený prostor v malém sále, jednání tam lidé sledují přes velkoplošnou obrazovku. „V souladu s doporučením vlády jsou odděleni členové zastupitelstva od veřejnosti,“ řekla mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová. I všichni lidé uvnitř budovy musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy a používat roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest. Uvnitř kongresového centra je na několika místech také dezinfekce.

Lidé, kteří měli zájem se na zasedání vyjadřovat, museli vyplnit přihlášku. Formulář mohli vypsat přímo na místě u pořadatelské služby. Další možností bylo stáhnout si s předstihem elektronickou verzi přihlášky na webových stránkách hejtmanství a zaslat ji na e-mail vybrané pracovnice krajského úřadu, případně ji předat před začátkem zasedání organizátorům. Zájemci mohou zasedání sledovat také on-line.