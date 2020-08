Antimonopolní úřad se bude dál zabývat projektem zlínské nemocnice. Prověří námitky

„Proběhne řízení, ve kterém se posoudí námitky uvedené v rozkladu a zda prvostupňové rozhodnutí je správné a zákonné,“ řekl Švanda. Proti podmínkám v zadávacím řízení soutěže podala námitku společnost JIKA-CZ z Hradce Králové, která nyní také podala rozklad.

Do soutěže na projekt nové krajské nemocnice se přihlásily dvě firmy, podle krajských zastupitelů by měl projekt na stavbu nemocnice ve Zlíně stát asi 350 milionů korun. Stavbu už v květnu zastupitelstvo schválilo, podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by měla samotná stavba stát asi osm miliard.