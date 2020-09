Letošními volbami ve Zlínském kraji rezonuje téma stavby nové nemocnice

Kraj má v podstatě dvě možnosti. Buď může rekonstruovat stávající nemocnici Tomáše Bati, která funguje už sto let, nebo postavit úplně novou za zhruba osm miliard korun. Šlo by o největší projekt v historii Zlínského kraji, který prosazuje především hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Plán rozdělil nejenom politiky, ale i kolegy z nemocnic. Ti by sice rádi pracovali v novém prostředí, pro některé jde ale o zbytečně vyhozené peníze, které obzvlášť v době krize může kraj využít jinak.

Téma nemocnice je ve volebních programech téměř všech politických uskupení. Praktický lékař David Halata k tématu řekl, že je české zdravotnictví jako celek opakovaně kritizováno například organizací OECD. „V našich krajských podmínkách je kvalitní nemocnice sice dobrý nápad, ale musíme také zajistit kvalitní ambulantní péči, systém praktických lékařů, záchrannou péči. Nemocnice je dobrá věc, ale sama o sobě nezajistí kvalitní zdravotnickou péči v celém kraji,“ varoval.

Obstojí školy v další pandemii?

Zlínský kraj je pochopitelně také krajem vzdělání. Jak jsou tamní školy připraveny na dopady pandemie covidu-19? Dokáže kraj zajistit jednotné podmínky pro desítky zřizovatelů?

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík si je jist, že se škola s nadcházejícím akademickým rokem vypořádá dobře. V případě zhoršení epidemické situace jsou schopni okamžitě přejít na on-line výuku. Již ale teď je jasné, že v následujícím semestru nebude všechno úplně tak, jak má být.

„S těžkým srdcem musím říct, že jsem vydal rozhodnutí, kterým rušíme všechny akce ve vnitřních prostorách a s počtem účastníků nad padesát. To výrazně ovlivní imatrikulace či promoce,“ řekl. Dodal ale, že některé akce se stále mohou konat ve venkovních prostorách.