Kdo usiluje o hlasy voličů ve Zlínském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Odpovídá lídr kandidátky Josef Bazel.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Ono se toho moc nepovedlo. My jsme Republikánská strana Čech, Moravy a Slezka, která nemá nic společného se Sládkovými republikány. Jsme proti kolaboraci a korupci a rozkrádání státního majetku.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nepovedlo se nic, protože se krade čím dál tím víc. Chceme, abychom do toho mohli zasahovat. Aby nedocházelo ke krádežím.

Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

Chceme, aby nedocházelo ke korupci, ke krádežím a ke kolaboraci. Chceme, aby si to lidé nechali v hlavě a aby nás volili. Protože to, co je tam teď, to se krade i na radnicích. Také pojišťovací podvody. Máme toho strašně moc. Vystupovali jsme na radnici, ale ti nás vždycky odpálkovali, protože je nás málo. Musíme být někde ve funkci, abychom toho mohli víc prosadit.