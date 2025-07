Východ Česka se připravuje na silné deště

Nejvíce vody by mělo vedle Beskyd spadnout také v okolí Českého Těšína. „Aktuální předpovědi jsou o dost mírnější než ty původní,“ informovala redaktorka ČT Barbora Ďulová. Déšť začal ve středu brzo ráno zesilovat, podle meteorologů právě v oblasti Beskyd. Ještě vydatnější přívaly vody se očekávají meteorologové po druhé hodině ráno, trvat by měly až do středečního večera.

„Podle meteorologů to teď na vydatnější povodně, respektive na to, že by měly řeky dosáhnout vyšších stupňů povodňové aktivity, nevypadá,“ dodala Ďulová. Meteorologové předpokládají, že by v Beskydech mělo do čtvrtečního rána napršet kolem 80 milimetrů srážek. To je podstatně méně, než původně předpokládali, informovala Ďulová.

Samosprávy v Moravskoslezském kraji lidem v oblastech s vyššími srážkami doporučují, aby dávali pozor při jízdě v autě a přizpůsobili ji aktuálnímu počasí. Obyvatelé mají také omezit pohyb v místech, kde je podmáčená půda či hrozí podemletí vozovek. Někde také doporučovaly, aby lidé přeparkovali svá auta.

„Celkově se zatím dá říci, že se situace vyvíjí spíše příznivějším směrem ve smyslu, že by ty úhrny nemusely být tak vysoké,“ sdělil v úterý po osmé večer. „Srážkové úhrny, které by podle nejčerstvějších modelů měly spadnout do zítřejšího (středečního) večera, by se měly pohybovat mezi 70, 80 až 90 milimetry od současné chvíle,“ doplnil s tím, že lokálně to může být i o něco více.

Nejvíce vody dosud spadlo v Ostravě, zhruba 50 milimetrů srážek však ve městě žádné výraznější komplikace nezpůsobilo.