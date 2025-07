Hydrologové čekají v Beskydech a Jeseníkách silné deště

V Beskydech může od úterního večera do středečního dopoledne napršet až 150 litrů vody na metr čtvereční. V Jeseníkách to může být podle některých modelů až 120 litrů. Podle předpovědi hydrologů mohou toky v Beskydech vystoupit na třetí stupeň povodňové aktivity, v Jeseníkách na druhý. Záležet ale bude na délce a intenzitě srážek, řekl po jednání Ústřední povodňové komise ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na Jesenicku by se nyní toky neměly vylít z koryt, uvedl ministr. V Moravskoslezském kraji může být podle něj situace složitá na řece Olši a Rožnovské Bečvě. Příznivé je, že půda v současnosti není nasycená vodou a může značnou část srážek zachytit, dodal. Hladík vyzval provozovatele kempů, tábořišť a akcí v blízkosti řek a potoků, aby v ohrožených oblastech sledovali situaci a byli v kontaktu s povodňovými orgány.

Místo havárie benzenu na Bečvě by nemělo být zasaženo

V povodí Bečvy podle Výborného vodohospodáři vytvořili maximální možné retenční prostory, aby zabránili případnému zhoršení situace v lokalitě, kde se v únoru stala havárie s toxickým benzenem. Všechny modely naznačují, že situace by měla být zvládnutelná a místo havárie by nemělo být zasaženo. „Přesto mu věnujeme zvýšenou pozornost,“ dodal.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) doporučil mít v ohrožených oblastech dostatečně nabitý telefon a k dispozici i powerbanku, což je standardní doporučení pro všechny krizové situace. „Přistupujeme k situaci s preventivní obezřetností, která je v takových případech nezbytná. Stejně tak k tomu přistupují i složky integrovaného záchranného systému, které jsou připraveny zasílat varovné SMS do oblastí, kde by mohlo dojít ke zhoršení bezpečnostní situace,“ řekl. Také vyzval lidi, aby nevstupovali do rozvodněných řek, a neriskovali tím životy záchranářů a dalších složek.

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince. V dalších oblastech Moravy a Slezska bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.