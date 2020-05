Trestní oznámení kvůli plánované nemocnici považuje Čunek za politické

Zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková potvrdila, že se kriminalisté trestním oznámením, které se vztahuje k nové nemocnici, zabývají. „Jsme na samém počátku prověřování, zahájili jsme úkony trestního řízení,“ řekla.

Podle hejtmana Jiřího Čunka je podávání trestních oznámení v současné době naprosto standardní věcí. „Dnes je to tak, že když někdo má jiný politický názor na výstavbu nemocnice, tak jí brání, například tím, že podává trestní oznámení. My jsme s tím samozřejmě museli počítat, taky s tím počítáme,“ řekl hejtman během on-line tiskové konference.

Hejtmanství na dotazy policie odpovědělo

Policie podle něj vznesla dotazy, na které hejtmanství standardně odpovědělo. „Policie teď má materiály, ze kterých zcela jistě vyjde, že se tady nic nestandardního neděje, že to je v pořádku. Bohužel musím říct, že to je součást naší práce, že si někdo myslí, že nás zbrzdí nebo možná vystraší tím, že podá trestní oznámení. My v tom vidíme jen administrativní problém, zátěž našich lidí, více peněz, ale určitě nás to nezastaví ve výstavbě nové nemocnice,“ ujistil Čunek.