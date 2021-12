Co dalo Česko světové medicíně: Příběhy lidí a léků, které zachránily miliony životů

Po válce se vrátil do Prahy, kde ve výzkumu umělých hmot a jejich využití pokračoval. Roku 1952 jel vlakem a jeho náhodný spolucestující během hovoru nadhodil téma očních náhrad. Wichterleho to zaujalo a rozhodl se ho spojit se svým výzkumem.

Do dějin medicíny se zapsal před deseti lety, když jako první ve Spojených státech transplantoval obličej. Tento náročný zákrok od té doby Pomahač už desetkrát zopakoval, naposledy loni koncem léta. „Mám v sobě nějakého červíka, který mi nedovolí spokojit se s tím, že jdu do práce, odvedu své penzum a jdu domů. To by mi nestačilo,“ svěřil se nedávno v rozhovoru.

Někdejší nadaný šachista a otec dvou dětí, které už jsou doma spíše v USA, má nyní za sebou tisíce operací. Kromě toho se pokouší také o transplantace končetin, zatím se mu to povedlo v případě paží, uvažuje i o transplantaci nohou.

Profesor Harvardovy univerzity Pomahač dostal za svou práci řadu ocenění, mimo jiné od České transplantační nadace (2012), dostal také Cenu Neuron za přínos světové vědě v oblasti medicíny (2014). V roce 2015 mu pak prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.

Tomáš Cihlář, jedna z tváří boje proti covidu

Když na začátku roku 2020 přišly z Číny první informace o novém neznámém viru, proti němuž nezabírají žádné známé léky, vyvolalo to vlnu paniky a beznaděje. Od té doby se sice už několik nadějných léčiv objevilo, ale tím vůbec prvním byl remdesivir, který se používá dodnes.

Jeho otcem je český vědec Tomáš Cihlář, který pracuje pro společnost Gilead. Remdesivir ale není zdaleka jediným lékem z jeho laboratoře, který zachraňuje po celém světě životy.