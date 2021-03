Bohdan Pomahač vrací lidem tváře i původní životy. Špičkový chirurg slaví padesát let

„Obličej je nesmírně zajímavá část těla, která mě fascinuje. Nejde tam jen o to navrátit pacientovi lidskou podobu, ale také o to, abychom mu jen nenasadili masku. Aby se dokázal usmát, najíst, aby cítil,“ vysvětlil před lety Bohdan Pomahač v rozhovoru pro Mladou frontu DNES, proč se vlastně pustil do transplantace obličeje. Cestu mu k tomu otevřely nejen zkušenosti, které jako chirurg nasbíral při rekonstrukčních operacích, ale také první francouzský pokus s podobnou operací v roce 2005.

„A to byl ten bod, kdy jsem si říkal, že to je trochu šílenství. Každý se bojí toho, co nezná, ale proč to nezkusit,“ vzpomínal také Pomahač, který v Bostonu ochotně zaskakoval za starší kolegy, jimž už se nechtělo operovat po nocích či na konci týdne. Pracovitostí je ale proslulý i v současné funkci šéfa transplantačního oddělení na bostonské Brigham and Women's Hospital, která spadá pod slavnou Harvardovu univerzitu (zde Pohamač také vyučuje).