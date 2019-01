„Pacient musí chápat, co transplantace obnáší,“ říká Bohdan Pomahač

Lidé, které operoval, jsou jeho pacienty na celý život



Když se podíváme na některé fotografie vašich pacientů, tak vidíme příběh: například ženu jménem Carmen. Čím je pro vás ten příběh výjimečným?

Carmen je neuvěřitelně silná žena, která byla popálena svým manželem, který ji surově zbil a poleptal louhem. Byla asi před sedmi lety přijata s osmdesáti procenty popáleného těla. Já jsem ji operoval asi padesátkrát. A i přesto, jak jsem se snažil, měla obrovské a bolestivé kontraktury, takže byla na velkých dávkách medikací. Nebyla schopna hýbat obličejem, nebyla schopna kontrolovat sliny a jídlo v ústech. Ztratila zrak na pravém oku, měla zbytek zraku na levém, kde ale víčka nefungovala. Byla ideální kandidát, protože měla ten správný přístup.

Shodou okolností pracovala jako sestra na transplantační jednotce asi před patnácti lety, a tak si uměla představit, co všechno se může stát. Z hlediska imunologického byla nesmírně těžký pacient. Její organismus byl připraven odmítnout 98 % běžných dárců. A taky ideálního dárce jsme opravdu nenašli. Po dohodě a konzultacích s Carmen jsme se rozhodli, že půjdeme kupředu s dárcem, který byl v tu chvíli k dispozici. Viděli jsme u ní odhojovací reakci do míry, jakou nikdo v životě a v historii medicíny neviděl. Podařilo se nám to dostat pod kontrolu, ale bylo to opravdu na pokraji zoufalství, že dál už prostě nejsme ochotni dát víc medikace. Měli jsme strach, že zemře z náhodné infekce. Zároveň to byla doba, kdy ona nás překvapila. Řekla: 'Já už nechci jít zpátky, dejte mi, co potřebujete, beru jakékoli riziko, ale já už zpět do toho znetvořeného stavu nechci jít.' Přesto před operací jsme tuto situaci a tento scénář probírali a já jsem ji ujistil, že budeme schopni vrátit se ke stejnému nebo možná trochu lepšímu stavu než před transplantací. Člověk si tak uvědomí, jak obrovský význam pro ni ta nová tvář měla. Znamenala pro ni obrovskou změnu, okamžitá redukce bolesti, okamžitá schopnost poznat lidské rysy.

Podstupují tito lidé, i s tak těžkými životními příběhy, třeba nějakou formu jiné terapie?

Řada z nich prochází posttraumatickým šokem. Mají dlouhodobou péči psychiatrů nebo psychologů. Řada z nich se ale s poraněním vyrovná a vlastně nepotřebují zas tak péči.

Podíváme se ještě na další příběh. Muž jménem Dallas, toho jste také operoval.

Tady u toho pacienta, když se na něj podíváte, tak vypadá úplně normálně a je těžké si představit, že po úraze na jeho lebce nebylo vůbec nic. To byla holá lebka bez jakýchkoli zbytků lidské tkáně. To byla první transplantace obličeje ve Spojených státech. Bylo to poprvé, kdy jsme byli někomu schopni kompletně vrátit funkci nosu, horních a dolních rtů a celého obličeje. Rok po svém úrazu a transplantaci byl schopný se znovu zamilovat a oženit. A to jsou právě ty případy, které dodávají další dimenzi naší práci. Ti lidé nejenom ztratí různé vývody, žaludeční sondy, vyústění dýchacích trubic na krku, zároveň jsou schopni najít nový životní cíl, nové partnery a opravdu žít plnohodnotný život.

Jaký je váš vztah s pacienty po operaci? Jsou to pacienti napořád, nebo ne?

Zcela jistě to jsou pacienti na celý život. Vídáme se s nimi pravidelně, ale ti, co žijí daleko od Bostonu, přiletí za šest až dvanáct měsíců, ale jsme v kontaktu s lokálními lékaři. Každý z nich má ke mně přístup kdykoliv a já jim také občas zavolám, jak se daří.