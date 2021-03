ANALÝZA: Čína rozjela v Africe vakcínovou diplomacii. Očkování je nástrojem globálního soupeření

Už loni v listopadu zahájila společnost Ethiopian Airlines partnerství s logistickou divizí společnosti Alibaba (Alibaba Cainiao) a vybudovala letecký most pro přepravu velkého množství vakcín spojující Čínu a Afriku. První letoun v rámci programu Pharma Wing přistál začátkem února v Addis Abebě a pokračoval s nákladem dál do Čadu. Touto cestou se tak mohou na africký kontinent dostat miliony čínských vakcín.

Dovoz čínských vakcín do Afriky je jednodušší než u vakcín západních, ruských nebo indických, a to z několika důvodů. Jak potvrdila mluvčí Etiopských aerolinek , Čína má v Africe dobře vyvinutou logistickou síť a distribuci. Zboží, v tomto případě vakcíny, se tak k příjemcům dostane rychleji.

Očkovací diplomacie

Někteří afričtí novináři a politici ale poukazují na to, že čínské vakcíny mohou být sice pro tento kontinent v krátkodobém horizontu výhodné, ale z dlouhodobějšího hlediska pravděpodobně uvrhnou africké země do ještě větší závislosti na ČLR. Například Cobus van Staden z China Africa Project upozorňuje, že: „Vzestup Číny jako významného hráče v této (farmaceutické) oblasti je zásadní změnou a mění to pravidla hry. To ale neznamená, že všichni mají jasno v tom, jaká hra se hraje.“

S tím souhlasí i Agathe Demarais, ředitelka sekce v Economist Intelligence Unit zabývající se světovými předpověďmi. Podle ní Rusko, Čína a v menší míře i Indie chtějí prostřednictvím poskytnutí vakcín posílit své zájmy v chudších regionech.

„Rusko a Čína to dělají už delší dobu (…) zejména v rozvojových zemích. Mají pocit, že se tradiční západní mocnosti z těchto oblastí stahují,“ uvedla Demarais. „V minulosti Čína zahájila Iniciativu pás a stezka, Rusko je zase aktivní v oblasti střední a východní Evropy, kde prosazuje své projekty, například stavby jaderných elektráren. Očkovací diplomacie je jen malá část jejich aktivit ve snaze o posílení globálního postavení.“