Víc obchodních dohod i posilování vojenské spolupráce. Soči hostí první rusko-africký summit

Putin účastníky konference informoval, že během posledních pěti let se objem obchodu mezi Ruskem a africkými státy zdvojnásobil a jeho hodnota překročila 20 miliard dolarů (460 miliard korun). „Očividně to není dost,“ řekl a dodal, že v příštích čtyřech až pěti letech by se obchodní výměna měla znovu přinejmenším zdvojnásobit.

Na rozšíření možností ruských firem na africkém kontinentu bude mít podle Putina vliv chystané zvýšení počtu ruských obchodních zastoupení na kontinentu.

Jako příklad úspěšné spolupráce s Afrikou uvedl kontrakty ruských energetických firem Gazprom a Lukoil, podíl společnosti Alrosa na využití nalezišť diamantů nebo pomoc, kterou internetová společnost Jandex poskytuje africkým státům ve sféře informační bezpečnosti. Putin se zmínil také o možnosti dodávek jaderných elektráren „na klíč“.

Konferenci spolu s Putinem předsedá egyptský prezident Sísí, jehož země nyní stojí v čele Africké unie. „Pokud jde o ruskou průmyslovou zónu, vynakládáme velké úsilí, aby se proces realizace tohoto projetu v oblasti Suezského průplavu urychlil,“ podotkl Sísí.