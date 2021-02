ANALÝZA: Vakcíny s čínskými rysy. Masivní kampaň útočí i na západní očkovací látky

Kontroverze okolo čínské vakcíny Sinovac nesouvisí jen s účinky, ale také s množstvím odlišných až protichůdných informací z různých zemí. Zpráva z Indonésie tvrdí, že podle místních testů je účinnost vakcíny 65 procent, Turecko dokonce oznámilo, že je to 91,25 procenta. V obou zmiňovaných zemích se však testů účastnil příliš malý vzorek osob, aby jejich výsledky měly skutečnou vypovídací hodnotu. Peking přesto závěry tureckých a indonéských úřadů v médiích prezentuje bez dalšího vysvětlení.

Když se po zveřejnění brazilských klinických testů ukázalo, že čínská vakcína výrazně zaostává za západními produkty, pustila se čínská strana všemi prostředky do propagandistické práce . Začala útočit na oponenty, zveřejňovat konspirační teorie a prezentovat je čínskými odborníky či mluvčími státních úřadů.

V neposlední řadě pak byla oprášena konspirační teorie , že virus pochází z amerických vojenských laboratoří: „Pokud Spojené státy mají skutečně v úctě fakta, měly by otevřít biologické laboratoře ve Fort Detricku, být sdílnější v záležitostech svých více než 200 biologických laboratoří v zámoří a pozvat odborníky z WHO, aby mohli provést šetření ohledně původu viru ve Spojených státech a reagovat tak na obavy mezinárodní komunity“. Nejisté výsledky testů tedy nemají narušit narativ čínské vlády, že má pandemii plně pod kontrolou.

Jiné vakcíny, jako jsou Pfizer, Moderna a AstraZeneca, byly podle čínských úřadů testovány na běžné populaci a v jednodušších podmínkách. Šao I-ming, jeden z vývojářů čínské vakcíny, k tomu uvedl : „Riziko infekce v prostředí, kde byl testován Sinovac, bylo třikrát vyšší než u vakcíny společnosti Pfizer, a dokonce šestkrát vyšší než u vakcíny společnosti Moderna“. A dodal: „[Účinnost vakcíny] je v zásadě v souladu s našimi očekáváními, takže to nezpomalí proces národní imunizace v Číně.“

ČLR se také pustila do zpochybňování způsobu testování. Výsledky účinnosti vakcíny závisí podle ní na výběru dobrovolníků, počtu infikovaných a na tom, jakým způsobem se definují symptomy. V Brazílii se prý testování účastnili především zdravotníci, kteří citlivěji rozpoznají příznaky onemocnění a popíší je lépe, než dobrovolníci z běžné populace. Mimo to se také častěji pohybují v rizikovém prostředí.

Washington Post například cituje ředitele oddělení lékařské etiky medicínského centra Langone při New York University Arthura Caplana: „Skutečnost, že daná společnost má v historii korupční skandály, vrhá dlouhý stín pochybností na její nepublikovaná data týkající se (účinnosti a bezpečnosti) vakcíny, která navíc ani neprošla řádným peer-review procesem. I v době pandemie by tvrzení společnosti s morálně pochybnou historií měla být přijímána s velkou obezřetností“.

Na čínském trhu jsou nyní distribuovány i vakcíny státní firmy Sinopharm a také vakcíny vyvinuté společností CanSino ve spolupráci s jedním z armádních výzkumných center. Třetí – CoronaVac od Sinovacu – je pak uváděn na zahraniční trhy (Turecko, Indonésie, Spojené arabské emiráty či Brazílie). A to i přes pochopitelné obavy odborníků ze zemí, kde je kladen důraz na lékařskou etiku, nezávislé posuzování vědeckých výzkumů i následné testování léčiv.

Po roce 2000 Tu Wej-min pomáhal s vývojem čínské vakcíny proti vzteklině ve spolupráci s francouzskou společností Sanofi Pasteur. Poté v roce 2008 přešel do Shenzhen Kangtai, která vznikla v 90. letech s účastí amerického farmaceutického gigantu Merck. V této době mnohé západní firmy z oblasti celé škály technologií využívaly partnerství s čínskými subjekty k tomu, aby získaly přístup na kontrolovaný a nepřístupný čínský trh. Domácí (tedy čínské) společnosti si díky tomu zajišťovaly „cenné znalosti výrobních postupů a technologií“. Nejinak tomu bylo i v oblasti farmaceutického průmyslu.

Ten je partnerem švédsko-britského konglomerátu AstraZeneca, chystajícího se uvést na světový trh vlastní vakcínu. Šéf Shenzhen Kangtai Tu Wej-min (杜伟民), jemuž se doma přezdívá „očkovací král“, je podle žebříčku Forbes momentálně 112. nejbohatším mužem v Číně. Podařilo se mu včas naskočit na vlnu rozvoje biotechnologií v době, kdy Čína v zájmu „státní bezpečnosti“ usilovala o vývoj vlastních vakcín s cílem zbavit se do budoucna závislosti na západních firmách.

China Digital Times přinesly přehled největších skandálů pod titulkem „Uvedení čínské vakcíny zastiňuje dlouhá historie korupce ve farmaceutickém průmyslu“. Rozsáhlá reportáž, zveřejněná 7. prosince v New York Times , shrnuje korupční pozadí výhradního čínského výrobce vakcíny Shenzhen Kangtai Biological Products (康泰生物).

Společnost Shenzhen Kangtai se záhy nechvalně „proslavila“ skandály kolem vakcíny proti žloutence typu B. Pobouření vyvolalo například úmrtí 17 kojenců v roce 2013, která byla spojována s tímto očkováním. V posledních deseti letech provázely podle NYT kariérní růst Tu Wej-mina také úplatky a podvody. Například utajená kauza z roku 2010, kdy se na trh dostaly vadné série vakcín proti vzteklině. Případ média odhalila až poté, co ředitel Tu prodal většinový podíl ve firmě, jež je vyráběla. V roce 2016 se zase podle New York Times dostal k soudu případ, kdy Tu osobně uplácel úředníky, kteří mu pomáhali uvést na trh séra, jež neprošly řádným schvalovacím procesem.

Bývalý novinář Tu Tchao-sin, který byl v roce 2016 uznán soudem vinným z „poškození Tu Wej-minovy pověsti“ a o rok později skončil s prací investigativního žurnalisty, se pro New York Times vyjádřil: „Vakcíny se zdají být nedotknutelným tématem. Ať jsem se snažil sebevíc, pravda mi stále unikala. Měl jsem všechny důkazy, ale věděl jsem, že tento případ nikdy nevyhraji“.

Letitá nedůvěra na domácí scéně

Jak ovšem píší autoři reportáže Sui-Lee Wee a Javier C. Hernández z New York Times: „Úspěch pana Tua rámovaný skandály není v Číně (ve farmaceutickém průmyslu) žádnou výjimkou“. Vůči domácím vakcínám panuje mezi čínskými občany dlouhodobá nedůvěra a vláda dělá vše pro to, aby tento stav změnila.

Skandály podobné výše zmíněným zpravidla končí ututláním, v lepším případě zaplacením pokuty nebo odsouzením místního nižšího úředníka za braní úplatků. I když v minulosti došlo i na extrémní tresty, jako tomu bylo v případě bývalého šéfa čínské Státní správy potravin a léčiv Čeng Siao-jüho a jemu podřízeného ředitele odboru schvalování léčiv Cchao Wen-čuanga, kteří byli v roce 2007 popraveni.

Ke skutečnému vyšetřování kvality výroby zpravidla nedojde. Veškeré články na tato témata postupně z veřejného prostoru mizí a aktivisté, například z řad rodičů postižených či zemřelých dětí, a jejich právní zástupci jsou systematicky perzekvováni. Toto vše se pak v jakémsi začarovaném kruhu znovu podepisuje na převládající nedůvěře k domácí čínské produkci v oblasti očkování.

Není proto divu, že atmosféra je značně napjatá. Pro čínskou vládu a komunistickou stranu jde nejen o prestiž, ale i důvěru, jak píší autoři článku pro New York Times: „Čínská vláda má své důvody, proč (farmaceutický) průmysl chránit před kritikou. V zemi s 1,4 miliardy obyvatel se pomluvy a fámy šíří rychle a podkopávají čínské úsilí zajistit ochranu zdraví vlastního obyvatelstva. Avšak nedostatek informací a nemožnost právních postihů dále živí onu hlubokou nedůvěru“.

Začalo to testováním

V Číně však lze transparentnost na základě dosavadních zkušeností očekávat jen stěží. To ostatně naznačuje i dění kolem testování na nový koronavirus těsně po jeho objevení ve Wu-chanu koncem roku 2019. O něm přinesl rovněž začátkem prosince obsáhlou reportáž server AP News.

Novinář Dake Kang v ní připisuje počáteční zmatky a výpadky v testování, které nastaly v době před lockdownem Wu-chanu 23. ledna 2020, zcela nelogickým rozhodnutím úřadů. Ty efektivně bránily nejen otevřenému informování o novém typu koronaviru šířícím se mezi lidmi, ale také blokovaly úsilí čínských lékařů a vědců o odhalení přítomnosti viru a masivní testování.

Podle zjištění spolupracovníků společnosti Associated Press přímo v Číně zpočátku dostaly licenci na testování pouze tři dosud neznámé firmy z Šanghaje (GeneoDx Biotech, Huirui Biotechnology a BioGerm Medical Technology) s velmi krátkou historií působení. Za tímto rozhodnutím údajně stály opět konexe a korupce.

Počáteční rozhodnutí konkrétních čínských úředníků byla na jedné straně motivována strachem z nadřízených autorit a neochotou řešit problémy a na druhé straně všudypřítomnou korupcí. Následkem toho došlo k situaci, kdy „dostat se k testu na covid (během ledna) bylo pro obyvatele Wu-chanu těžší než vyhrát v loterii“. To, společně s cíleným tutláním informací a postihy pro „whistleblowery“, vedlo k fatálnímu rozšíření nového koronaviru po celém Wu-chanu a – vzhledem k jednomu z vrcholů turistické sezóny mezi „západním“ a „čínským“ novým rokem – dále do celého světa.