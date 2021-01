Do Wu-chanu po sporech dorazili experti Světové zdravotnické organizace, zajímá je původ viru

Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) ve středu podle místních médií dorazil do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit koronavirus. Experti společně s čínskými vědci budou pátrat po původu onemocnění covid-19 a budou se snažit zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka.