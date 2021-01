Šimpanz Ham byl prvním lidoopem ve vesmíru. Za nebezpečný let dostal jablko a půl pomeranče

Do poslední chvíle nebylo jasné, který z primátů se do rakety směřující za hranici vesmíru posadí. Den před startem prošli rozličnými testy, jeden z šimpanzů byl ale obzvláště čilý a v dobrém rozpoložení. Byl to právě 44 měsíců starý Ham, jako náhradnice byla vybrána samice Minnie. Hodinu a půl před dobou plánovaného startu to byl ale právě Ham, kdo ve speciálním obleku nastoupil do výtahu, který jej vynesl do kabiny Mercury na nosiči Redstone.

Už před startem se ale objevily problémy. Začal se totiž přehřívat měnič napětí, malá, ale důležitá součástka. Zážeh byl proto hned dvakrát odložen. Teplota v Hamově skafandru ale zůstala stabilní, a tak se tým rozhodl vyslat jej k obloze.