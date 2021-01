Pravděpodobně přijde SARS-CoV3, říká imunolog Hel v rozhovoru o mutacích, vakcínách i chřipce

Panuje konsensus mezinárodní vědecké komunity. Jde o to snížit podíl aktivně infikovaných jedinců na populaci neboli takzvanou incidenci. My v Evropské Iniciativě vědců navrhujeme číslo 10, to je trošku ambiciózní číslo, já říkám 50. To znamená, kdyby to bylo 50 na milion, dejme tomu, bylo by to skvělé. My pak můžeme testovat podstatně levněji, protože můžeme vzorky dávat dohromady v takzvaném procesu poolování a můžeme lépe trasovat. Bohužel momentálně trasování není v Česku děláno optimálním způsobem.

Velmi těžké. Bohužel patříme mezi státy s největším podílem infikovaných jedinců nejenom v Evropě, ale i na světě. Velice těžko předvídáme, co se stane, protože předpovědi se mění podle toho, co řekne vláda a jak se zachová společnost. Ale já vám řeknu jedno tajemství: oni nám to tak trošku kazí lékaři a zdravotní sestry, protože jsou tak velmi dobří. Když předpovíme, že bude nějaký kolaps zdravotnictví, tak oni to všichni zvládají. Ale musíme je všichni podporovat - a to tím, že se nenakazíme.

Velmi se obávám, že jsme někde v půli epidemie a vysvětlím vám, co tím myslím. Obávám se, že infekcí prošlo kolem 3 milionů, možná více, lidí a víme, že 20 až 30 % je přirozeně rezistentních k nemoci - to znamená, že mají tak dobrý imunitní systém, že to nikdy nechytí. Proč říkám bohužel? My jsme se těmi třemi miliony promořili úplně špatným způsobem.

Nikdo to bohužel neví jistě. My víme podle záchytu, který je mezi 35-45 %, že nákaz bylo podstatně více, určitě dvakrát až třikrát víc, než udává statistika, která nám dává nějakých 700 – 800 tisíc lidí. Můj osobní odhad je, že to bude určitě nad 1,4 až 2,1 milionu.

Co to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že zemřelo zbytečně mnoho lidí a opět dávám obrovský kredit lékařům a zdravotnímu systému, kteří nás zachránili od katastrofy. Ale znamená to ještě jednu věc. Znovu zdůrazňuji: promořování je zcela špatný přístup k epidemii, jde proti základním vědeckým principům. Je to nejenom neetické, nemorální, ale je to také neekonomické a neefektivní. My totiž také víme, že je velmi těžké izolovat rizikovou skupinu, které je přes dva miliony.

Za druhé - a to je velmi důležité: Lidé kteří prochází infekcí, především lidé s těžkým průběhem, ale i lidé s lehkým průběhem, mívají poměrně často dlouhodobé následky. Zhoršují se kardiovaskulární a imunitní onemocnění, poruchy ledvin, objevují se neurologické a neurodegenerativní problémy. A my nevíme, kdo je bude mít. To číslo vám neřeknu, záleží na tom, jak se to počítá, sbírá se to po celém světě. V Česku je to určitě určitě nad 100 tisíc občanů, pravděpodobně mnohem víc. Tito lidé budou potřebovat zvýšenou lékařskou péči.

Na jaře se tady provedlo testování kolektivní imunit, kterému někteří říkali plošné. Jak dnes zjistit, kolik lidí už se s nákazou setkalo?

Na slovo „plošné“ jsem trošku citlivý. Plošné testování tady nikdy neprobíhalo. Plošné testování znamená, že se pokusíte otestovat opravdu co největší množství populace. O to se pokusili na Slovensku a je to tedy možné, ale já bych to osobně nedoporučoval, a to čistě z hlediska priorit. Není na něm sice vůbec nic špatného, ale zkusím vám vysvětlit, proč bych to nedoporučoval. Dá se to totiž udělat podstatně levněji, na to máme systémy, programy.

Vybere se takzvaná sentinelová populace, to je populace vybraná v závislosti na věku, onemocnění, regionech a podle souhlasu pak můžeme otestovat přibližně tři až pět procent populace. Výsledek, který získáme, bude jako bychom otestovali 99 % - to vám zaručuji. A tohle testování by bylo na základě PCR testu a protilátek; ne všichni si totiž vytvářejí protilátky po překonané infekci, mnoho z nás je přirozeně rezistentních. Ale my známe procento lidí, kolik si je nevytvoří, takže ten odhad by byl velice přesný.

Jak nám může pomoct to, že část lidí už protilátky má? Jak zbrzdí nebo nezbrzdí další šíření této epidemie právě tato skutečnost?

Víme, že u lidí, kteří prošli infekcí covid-19, se vytvoří takzvané neutralizační protilátky a to je naše největší naděje. Velmi pravděpodobně jsou tyto neutralizační protilátky jakýmsi ramenem imunitního systému. A my víme, že tyto se snižují po třech až pěti měsících. U 90 % jsou k dohledání po dobu minimálně tří měsíců, u deseti procent bohužel ne.

Takže nám to pomůže v tom, že přibližně tři měsíce po nemoci je velmi málo pravděpodobné, že byste byl infikován. Ale to je průměrné číslo, je to velice individuální. Někteří lidé budou mít takzvaně dlouhou infekci a bohužel mohou nakazit druhé.

Vy jste už opakovaně říkal, že koronavirus tady s námi zůstane, že tady bude dál. Jakým způsobem se tedy do budoucna máme k němu chovat?

Ano bohužel boj jsme ztratili ještě dříve, než jsme se o něm dozvěděli. Ten jsme ztratili už v prosinci 2019. Již tehdy bylo jasné, že tento vir nikdy nevymýtíme z lidské populace. Dokonce mám informace, že už v prosinci se tento virus pravděpodobně rozšiřoval ve Spojených státech, je to těžko dohledatelné, protože je velmi omezený počet vzorků, ale já myslím, že ty informace vyjdou najevo. Už v prosinci jsme tady měli světovou pandemii, akorát jsme o tom nevěděli.