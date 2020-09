Zájem o očkování proti chřipce roste. Otázkou zůstává, zda bude vakcín dost

Daleko více než v posledních letech zní teď ordinacemi otázka, zda mají vakcínu na chřipku. „Nikdy se nestalo to co letos, že už v půlce července lidé volali a projevovali zájem, jak to bude s očkováním,“ konstatuje předseda Sdružení praktických lékařů v Královéhradeckém kraji Petr Šubrt.

Na podzim totiž hrozí, že se ke druhé vlně covidu-19 chřipka přidá, a zabránit tomu má právě očkování. Před koronavirem sice očkování na chřipku neochrání, podle lékařů ale zamezí tomu, aby chřipka organismus člověka oslabila.

Proočkovanost proti chřipce v Česku patří v rámci Evropy k nejnižším (pohybuje se okolo osmi procent), ačkoliv onemocnění každoročně prodělají tisíce lidí. Například během minulé chřipkové sezony, která trvala šest týdnů, vyhledalo praktického lékaře skoro milion lidí. A zhruba patnáct set jich s chřipkou ročně zemře.