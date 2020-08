Očkování proti chřipce pro všechny? Do Česka přijde milion vakcín, přesto ale nemusí stačit

Očkování proti chřipce se dnes platí. Pojišťovny ho hradí jen chronicky nemocným nebo seniorům. Na otázku, zda vláda uvažovala o tom, jestli by se v nové situaci dalo hradit očkování proti chřipce z pojištění, Babiš odpovídá neurčitě. „Já tu informaci nemám, že je to potřeba platit, ale pokud to tak je, tak o tom budeme diskutovat,“ řekl ČT.

Jestli bude v Česku vakcín (alespoň těch placených) dost, není dosud jisté. Stejně jako to, jestli podzimní test na koronavirus vyjde na každého zájemce. „V případě souběhu chřipkové epidemie a covidu by lidé, kteří budou mít jen klasické nezávažné příznaky, zůstali doma a nevstupovali by do systému tak, že by chtěli testovat. Protože ten by se logicky zahltil,“ řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Před třemi týdny však Prymula ujišťoval, že je nyní situace jiná, než byla z počátku pandemie. Virus mutuje a smrtnost na covid-19 je nižší. Na to je nutné reagovat a přečkat do doby, než bude dostupná vakcína. „To znamená po těchto několik měsíců –⁠ a já předpokládám, že to bude doba maximálně jednoho roku –⁠ systém potřebujeme nastavit tak, abychom normálně žili, ale na druhou stranu abychom tu nákazu nepodceňovali,“ řekl.

Jedná se také o tom, že by se koronavirus nově testoval ze slin. Do této fáze by se mohli zapojit i praktičtí lékaři.