Epidemiologové doporučují mít scénáře i pro svět bez očkování proti covidu-19

Přestože politici i vědci vakcínu slibují, existuje až příliš velké množství nemocí, proti nimž stále očkování neexistuje. „Jsou tu viry, proti kterým stále nemáme vakcíny,“ řekl stanici CNN epidemiolog David Nabarro, který je expertem Světové zdravotnické organizace (WHO) na covid-19. „Nemůžeme se stoprocentně spolehnout na to, že se vakcína objeví, a pokud ano, tak jestli projde všemi testy účinnosti a bezpečnosti.“

Většina vědců počítá s tím, že očkování proti covidu-19 vznikne. Hlavním argumentem je, že koronavirus sice rychle mutuje, ale nemění v sobě nic zásadního, je tedy vlastně dost stabilní. Například hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci věří, že očkování přijde už do 18 měsíců. Jeho britský protějšek Chris Whitty je skeptičtější –⁠ podle něj jsou vývoj a otestování vakcíny během jednoho roku nepravděpodobné.

„Nikdy jsme neurychlili vývoj očkování na rok až 18 měsíců,“ varuje před přehnaným optimismem také Pete Hotez, expert na exotické nemoci z Houstonu. „Neznamená to, že je to nemožné, ale byl by to opravdu hrdinský čin,“ dodává. Také podle něj by bylo ideální mít dva plány: jeden, který s vakcínou počítá, a druhý, který se zaměřuje na svět bez očkování.

Nemoci, na které vakcíny nestačily

Dodnes neexistují očkování proti koronavirům SARS a MERS, které jsou geneticky nejbližšími příbuznými nového koronaviru. Hlavní příčinou je to, že oba viry zmizely a vakcíny tedy nebyly nutné.

Vývoj vakcín může trvat i desítky let a skončit bez úspěchu. Už roku 1984 bylo oznámeno, že se pracuje na vývoji vakcíny proti viru HIV, který stojí za nemocí AIDS. Tehdy experti předpokádali, že vakcína bude hotová do dvou let. O 36 let později ale stále není, a to přesto, že tato nemoc připravila o život přes 32 milionů lidí.