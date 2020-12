Děti mohou hrát při šíření covidu zásadní roli, ukazují výzkumy z podzimní vlny

„Školy nejsou oázy klidu,“ uvedl pro magazín Spiegel vedoucí studie , profesor Michael Wagner z Vídeňské univerzity. Nechat je otevřené, je podle něj „značné riziko“. Současně ale tvrdí, že jejich uzavírání by mělo být doprovázeno poctivou komunikací o dopadech, které by tento krok měl na další vývoj epidemické situace.

Problém podle Wagnera spočívá i v tom, děti jsou často asymptomatické. To znamená, že jejich imunitní systém dokáže virus porazit, aniž by se objevily nějaké příznaky nemoci. A to způsobuje, že mohou přenášet virus, aniž by je někdo identifikoval jako přenašeče.

Je proto, podle rakouského mikrobiologa, dost dobře možné, že v této skupině existuje značný počet nenahlášených případů. Aby to ověřil, připojil se Wagner k dalším vědcům z univerzit ve Štýrském Hradci, Linci a Innsbrucku, aby koncem léta spustili rozsáhlou studii na rakouských školách.

Na co přišli v Rakousku

Nezajímal je ani tak přesný počet nakažených dětí, ale spíše poměr nakažených k nenakaženým. Použili proto jinou odběrovou metodu, než je obvyklé „štourání tyčinkou v nose“. Namísto toho děti odplivávaly do misky, pak už byly takto odebrané vzorky analyzovány poměrně spolehlivým PCR testem.

Výsledky ukázaly, že asi 0,4 procenta vzorků bylo pozitivních, v listopadu ale toto číslo rychle rostlo. Podle Wagnera to znamená, že stovky školáků a učitelů v rakouských školách se mohly nakazit, aniž by o tom věděly.

Ukázalo se také to, že před virem nejsou zcela uchráněné ani malé děti. Procento nakažených bylo velmi podobné u menších děti i u dospělých učitelů.