Před 75 lety se Československo rozloučilo s Podkarpatskem. Oblast se „vrátila“ Ukrajině, k níž dříve nepatřila

Autonomie jako nesplněný závazek

Jak bylo naznačeno výše, dvacet let v rámci Československa představovalo v Karpatské Rusi období největšího hospodářského rozkvětu a politické svobody v historii. Co se však naplnit nepodařilo, byl závazek poskytnout Podkarpatské Rusi autonomii a vlastní sněm.

„Tohoto sněmu se však v době existence první republiky nedočkala, i když rusínští politikové v čele s prvním guvernérem Podkarpatské Rusi Grigorijem Žatkovičem za něj bojovali. Pražská vláda si však chtěla udržet přímou kontrolu a argumentovala tím, že obyvatelstvo ještě nedospělo do stavu, kdy by se mohlo aktivně podílet na politickém životě,“ vysvětlil Černý. Podle právníka a historika Reného Petráše za nevolí poskytnout Podkarpatské Rusi autonomii stály také například i obavy, že ji ovládnou místní Maďaři, kteří region dosud řídili.

Tužba po autonomii přitom zejména koncem třicátých let narůstala. To podle historika Ivana Popa v předvečer druhé světové války způsobilo nárůst nejen autonomistických, ale i iredentistických sil. „Ty se spojily jak se slovenskými autonomisty, tak s henleinovci. Poté, co bylo Československo oslabené mnichovskou dohodou, usilovaly o rychlou nápravu toho, co nebylo uděláno během dvaceti let,“ uvedl Pop v pořadu Historie.cs.