Nacisté chtěli v protektorátu udržet „klid na práci“. Život v něm ale doprovázely nedostatek, cenzura a perzekuce

„Byla to částečně úleva. Po Mnichovu lidé čekali, co se stane, něco viselo ve vzduchu. A když přišla 15. března okupace, tak se to konečně stalo. Nebylo to ovšem jen o nějakém vyčkávání. Druhá republika byla obdobím, kdy Češi aktivně přebudovávali republiku z liberálního na konzervativní a autoritářský režim a jistě by v tom pokračovali i později, kdyby nenadešla okupace,“ popisuje náladu v prvních dnech protektorátu Čechy a Morava historička Radka Šustrová.

„To ale mluvíme o lidech, kteří měli možnost volby – jestli žít normální život, kolaborovat nebo vstoupit do odboje. Byli ale lidé, kteří žádnou volbu neměli. Židé, Romové. Těm se život pomalu, po kouskách zkomplikoval, až skončili s kufrem na shromaždištích a čekali na transport,“ zdůrazňuje historik a nakladatel Jiří Padevět.

Práce především

Protektorát sice vstoupil do života obyvatel razantně a na holínkách německých vojáků, pak se ale život na první pohled zpomalil a vrátil do „normálních“ kolejí. Usiloval o to úřad německého protektora Konrada von Neuratha. V zemi měl být „klid na práci“.

A práce bylo díky rozjeté nacistické vojenské mašinerii hodně. Už od konce roku 1938 mířily z Československa do německé říše desítky tisíc dělníků, kteří v zemi nemohli najít zaměstnání. A po 15. březnu se jejich počet dál zvyšoval. Jenže nešlo vždy o dobrovolníky: už v dubnu začaly úřady trestat lidi, kteří práci v Německu odmítli nebo ji opustili bez svolení. Začaly také vznikat pracovní tábory pro ty, kteří se podle úřadů „štítili práce“.

Zároveň se do českých zemí dostávaly zprávy o tom, v jakých poměrech krajané pracují a kdo mohl, ten se snažil povolání do služby vyhnout. Za práci sice Češi dostávali mzdu, jenže malou; fungovali v nevyhovujícím prostředí, úkoly byly těžké a jen málokdy se věnovali oboru, kterému se vyučili. Do konce prvního roku války přitom odešlo do Německa 79 tisíc Čechů, mužů i žen, z ročníků 1918 až 1922.