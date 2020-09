Nejnovější studie ukazují, koho nejvíc ohrožuje koronavirus. Je třeba chránit staré muže, naznačují

Na každých tisíc nakažených s koronavirem ve věku do 50 let podle dostupných studií umírá minimum případů. U lidí ve věku padesát nebo šedesát let ze stejného množství nakažených umře asi pět lidí, přitom to hrozí více mužům než ženám. U osob, které mají nad 65 let, se ale tato nemoc stává výrazně vážnější hrozbou a čím je člověk starší, tím větším rizikem pro něj tato nemoc je. Tento růst rizika je přitom velmi strmý, například u osob nad 75 let už jich z každé tisícovky nakažených zemře 116. Tyto dramatické rozdíly popisují první rozsáhlé studie, které se věnují úmrtnosti a smrtnosti nového koronaviru za půl roku trvání pandemie. Některé z trendů byly podle odborného časopisu Nature jasné už od začátku, například to, že nebezpečnost nemoci roste s věkem nakaženého. Teprve nyní ale vědci dokázali upřesnit a kvantifikovat míru tohoto rizika. V posledních týdnech vyšlo několik výzkumů, které díky studiu protilátek proti viru SARS-CoV-2 popsaly situaci v různých zemích světa, konkrétně ve Španělsku, Anglii, části Švýcarska a v Itálii.

„Poskytují nám mnohem přesnější nástroje, jak sledovat, jaký dopad může mít tato nemoc na určité populace na základě demografie,“ uvedl pro Nature epidemiolog Marm Kilpatrick z Kalifornské univerzity v Santa Cruz. Tyto studie podle něj odhalují především fakt, že právě věk je tím nejdůležitějším faktorem v nebezpečnosti covidu. Označují jej zkratkou IFR (infection fatality ratio), což znamená poměr lidí nakažených virem vůči tomu, kolik jich zemře. „Covid-19 není hrozbou jen pro velmi staré lidi, je extrémně nebezpečný i pro osoby v druhé polovině jejich padesátky, i pro šedesátníky a sedmdesátníky,“ popsal výsledky těchto výzkumů ekonom Andrew Levin, který se zabývá dopady nemocí na populace. Nejohroženější skupina: staří muži Věk samotný ale nevysvětluje všechno, upozorňuje Henrik Salje, epidemiolog z Cambridge. Zásadní je také pohlaví: mužům hrozí smrt téměř dvakrát častěji než ženám. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi navíc říkají, že pravděpodobnost úmrtí je spojená i s řadou dalších faktorů, například s dalšími zdravotními problémy, jimiž daní lidé trpí, nebo s kapacitou zdravotnického systému. Vědci vycházeli z testů protilátek. V Británii získali tímto způsobech data o 109 tisících lidech, z nichž mělo protilátky proti novému koronaviru asi 6 procent. Když je porovnali s reálnými daty o úmrtnosti v zemi, vyšlo jim, že ve skupině 15 až 44 let na covid neumírá téměř nikdo, ve skupině 65 až 74 let je to ale už 3,1 procenta nakažených a u lidí ve věku nad 75 let je tento poměr 11,6 procenta. Výsledky této práce neprošly zatím recenzním řízením, je ale zveřejněna na webu medRxiv a proti její metodologii se zatím neobjevily závažnější výhrady.

Podobný výzkum proběhl také ve Španělsku, tam ale na 61 tisících obyvatelích. I podle této studie na covid neumíral prakticky nikdo ve věku do 50 let. U mužů nad 80 let ale byla úmrtnost už 11,6 procenta – přitom u stejně starých žen to bylo „pouze“ 4,6 procenta. „Muži čelí dvakrát takové hrozbě,“ potvrdila pro Nature jedna z autorek tohoto výzkumu Beatriz Pérez-Gómezová. Také jeho výsledky jsou na webu medRxiv. Lékaři si zatím nejsou zcela jistí tím, z čeho tyto rozdíly vyplývají. Například Jessica Metcalfová, bioložka a demografka z Princetonu, se domnívá, že zásadní roli v tom hraje rozdíl mezi reakcí mužského a ženského imunitního systému – ten ženský je zřejmě o něco rychlejší v odhalování patogenů. Imunitní systém a jeho vlastnosti zřejmě mohou vysvětlit i to, proč umírá tolik starých lidí. Stárnoucí organismus produkuje větší množství zánětů a covid pak může tento „unavený a přepracovaný“ imunitní systém dostat za hranu jeho schopností. Rozdíly mezi menšinami i státy Anglická studie se díky svému rozsahu mohla věnovat i tomu, jak covid dopadá na různé etnické skupiny. Analýza ukazuje, že menšinám, konkrétně asijské a černošské, sice hrozí nákaza častěji než majoritní populaci, ale pravděpodobnost úmrtí u nich není nijak vyšší. Výzkumníci narazili také na rozdíly v úmrtnosti mezi různými státy. Největší byly právě ve skupině těch nejohroženějších, tedy u lidí ve věku nad 65 let. Například studie z Ženevy u nich uvádí IFR 5,6 procenta. Ve Španělsku to bylo 7,2 procenta u lidí ve věku nad 80 let. V Anglii se jednalo o 11,6 procenta u lidí ve věku 75 let a starších. Příčin může být podle Nature více, jednou z nich by mohlo být více rizikových faktorů v některých zemích, například obezita a srdeční choroby mají velký význam. Ale důležitý a zatím nepříliš popsaný dopad může mít i kvalita lékařských systémů a jejich případné přetížení pandemií, což se nejvíce projevuje právě u případů s nejtěžším průběhem.