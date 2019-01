Čína před rokem naklonovala makaky. Teď už jim geneticky vkládá duševní choroby

Když se u opic tento gen deaktivuje, vede to ke zhoršení kvality spánku, zvýšené podrážděnosti a depresi – vědci dokonce pozorovali chování připomínající schizofrenii. Narušení cirkadiánních rytmů je také spojováno se vznikem chorob, jako je rakovina nebo cukrovka.

Cílem kontroverzního pokusu je biomedicínský výzkum – Číňané doufají, že když už rovnou naklonují nemocné opice, výrazně to urychlí testy, které se na těchto primátech provádějí. A v důsledku to také sníží množství makaků, na nichž se tyto pokusy provádí.

Pak makaka naklonovali – přenesli jádra z jeho buněk do vajíček, tímto způsobem získali 5 klonů, všechny měly stejnou genetickou vadu jako původní makak.

Proč to všechno? Čínští genetici doufají, že tímto způsobem získají modelový organismus velmi blízký člověku. Znamenalo by to, že se budou dát mnohem lépe testovat léky proti genetickým nemocem – tedy rakovině, poruchám mozku a dalším.