Německá ministryně zahraničí vyzvala spojence Ukrajiny, aby nad zemí vytvořili „zimní štít“

„Rusko opět cílí na civilní infrastrukturu,“ upozornila šéfka německé diplomacie při příjezdu do Bruselu, kde jednají ministři zahraničí zemí NATO. Právě válka na Ukrajině je hlavním tématem setkání. Česko zastupuje ministr Jan Lipavský.

EU letos v březnu původně přislíbila, že Ukrajině během 12 měsíců dodá milion kusů munice. Část měla poskytnout ze svých zásob a část pro Ukrajinu pořídit cestou společných nákupů a zvýšením průmyslových kapacit. Před časem se ale začaly objevovat zprávy, že dosud bylo dodáno jen asi 300 tisíc kusů a že se cíl nejspíš nepodaří splnit. Potvrdil to například i před pár dny v Bruselu německý ministr obrany Boris Pistorius.

Evropská unie zatím Ukrajině dodala jen 300 tisíc kusů dělostřelecké munice ze slíbeného milionu do března příštího roku, řekl při svém příjezdu do Bruselu šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

Ukrajina se připravuje na druhou válečnou zimu a panují obavy, že Rusko zopakuje rozsáhlé údery na energetickou infrastrukturu z minulého zimního období, které způsobily rozsáhlé výpadky v dodávkách elektrického proudu a uvrhly obyvatele do tmy a chladu.

Kuleba v této souvislosti vyzval k většímu propojení obranného průmyslu Ukrajiny a NATO, aby se podařilo zajistit, že Kyjev bude mít zásoby, které potřebuje k porážce Ruska.

Jak napsala nedávno agentura Bloomberg, dodávky od Evropské unie jsou zásadní pro to, aby Ukrajina dokázala co do množství munice držet tempo s Ruskem. Podle agentury totiž někteří experti odhadují, že Rusko dokáže v příštím roce vyprodukovat dva miliony nábojů. Moskva kromě toho podle Bílého domu dostává dodávky munice od Severní Koreje.