Izrael v noci bombardoval teroristické cíle v Pásmu Gazy. Zasáhl sklady zbraní a velící střediska

Izraelské síly v noci na neděli bombardovali pozice teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Podle listu The Times of Israel židovský stát podnikl letecké útoky, které podle armádních zdrojů cílily na infrastrukturu islamistů, a to například na skladiště zbraní, pozorovatelny a velitelská stanoviště. Při sobotních leteckých úderech údajně zahynulo v uprchlickém táboře Maghází 51 lidí, převážně žen a dětí. S odvoláním na palestinskou agenturu WAFA to během téhož dne napsala agentura Reuters. Informaci nicméně nelze nezávisle ověřit.