Izrael se snaží dodržovat pravidlo přiměřenosti, Hamás by se během pauzy přeskupil, říká Foltýn

Pokud by Izrael připustil humanitární přestávku v bojích, přišel by tím o svou vojenskou výhodu a teroristé z Hamásu by se stihli přeskupit a změnit pozice. V pořadu Události, komentáře to uvedl bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. K humanitárním pauzám vyzval izraelské vedení americký ministr zahraničí Antony Blinken. Podle Foltýna se podobná vojenská operace v hustě obydlené oblasti bez civilních ztrát neobejde. Izraelci se alespoň snaží dodržovat pravidlo přiměřenosti a varovat včas civilisty, hodnotí expert.