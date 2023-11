Do Izraele přiletěl ministr zahraničí USA Blinken, chce vyjednat pauzu v bojích

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátek ráno přiletěl do Tel Avivu, je to už jeho druhá návštěva Izraele od propuknutí nové války této země s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Blinken chce podle agentury AFP přimět Izrael, aby souhlasil s humanitárními přestávkami v bojích, které by ochránily civilní obyvatelstvo v Pásmu Gazy. Izrael útočí na hnutí Hamás, které právě z Pásma Gazy podniklo 7. října mohutný útok na jih židovského státu.