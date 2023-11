Lipavského úřad je ve spojení s jedenácti lidmi včetně českých občanů, kteří chtějí z Gazy

Pro přesun je potřeba souhlas Egypta. Ten zatím podle informací z posledních dní dostali čtyři lidé s českým pasem. Není však jasné, zda byli schopni palestinské území opustit. Celkem Gazu od středy do soboty opustilo podle agentur asi 1100 lidí.

V sobotu úřady v Pásmu Gazy přestaly přes hraniční přechod do Egypta pouštět čekající osoby se zahraničními pasy. Mluvčí palestinské správy přechodu Rafáh podle deníku The New York Times (NYT) uvedl, že podmínkou pro obnovení odchodů je „koordinovaná evakuace“ palestinských raněných. Ty nechce pouštět Izrael, který tvrdí, že mezi nimi jsou i teroristé z Hamásu.

Vývoj navazuje na páteční incident u nemocnice Šífa, kde izraelský úder zasáhl konvoj palestinských sanitek. Izraelci tvrdí, že sanitky používala „teroristická buňka Hamásu“, podle záchranářské organizace Palestinský červený půlměsíc konvoj převážel pacienty k Rafáhu a izraelský útok vyřadil z provozu vozidlo, v němž byla 35letá žena ve vážném stavu.