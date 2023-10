Mrtvých po útoku Hamasu na Izrael je přes tři sta, sever země ostřeluje Libanon

Izrael osvobodil desítky rukojmích

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským silám v noci na neděli podařilo osvobodit téměř padesát lidí, které hodiny zadržovali palestinští ozbrojenci. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim.

Po zhruba dvaceti hodinách Izraelci dokázali znovudobýt policejní stanici ve Sderotu, kterou obsadili radikálové. Asi deset ozbrojenců přitom podle zpravodajského serveru Ynet přišlo o život.

Desítky lidí mezitím směřují do centra, které koordinuje pátrání po pohřešovaných. Někteří s sebou mají například zubní kartáčky či další osobní věci příbuzných, aby je bylo možné identifikovat za pomocí testů DNA.

Izrael pokračoval v odvetných útocích

Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Podle palestinských zdravotníků při nich zemřelo přinejmenším 232 lidí a dalších sedmnáct set utrpělo zranění.

V noci na neděli podle serveru BBC News izraelská armáda vyzvala obyvatele sedmi oblastí Pásma Gazy, aby opustili své domovy a přesunuli se do krytů, než začne další vlna útoků proti cílům Hamasu.

Obyvatelé Gazy pak podle serveru listu The New York Times (NYT) hlásili silné izraelské útoky přes celou noc až do časného rána. Na jednom videozáznamu je vidět, jak se po zásahu zhroutil rozsáhlý obchodní komplex ve městě Gaza.

Buildings collapsed after Israeli air strikes rocked the Gaza Strip following a surprise assault that combined gunmen crossing into Israel with a barrage of rockets fired from Gaza https://t.co/z4uQALyMYI pic.twitter.com/JMOxYL0LdH — Reuters (@Reuters) October 7, 2023

Netanjahu: Izrael se vydává na dlouhou a těžkou válku

Izrael se podle premiéra Netanjahua vydává na dlouhou a těžkou válku, kterou mu vnutil vražedný útok Hamasu. Netanjahu to uvedl na síti X (dříve Twitter). Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamasu a Islámského džihádu, dalšího teroristického hnutí, které se do útoku také zapojilo.

„Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a vyhrajeme,“ napsal podle serveru listu The Times of Israel Netanjahu ve svém příspěvku. V první fázi války podle něj chce Izrael především „zničit většinu nepřátelských sil“, které z Pásma Gazy pronikly do Izraele a zabíjely civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra také uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamas a Islámský džihád „schopnosti a touhy ohrožovat a poškozovat občany Izraele na mnoho let“.

Izrael rovněž zastaví dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které má radikální Hamas pod kontrolou.

Spojené státy se zatím podle diplomata citovaného agenturou Reuters snaží o to, aby se konflikt nerozšířil mimo oblast Gazy. Diplomat dal také najevo, že Washington zatím nemá informace o tom, že by do útoku Hamasu byl zapojený Írán, i když radikální hnutí dlouhodobě podporuje. Představitelé Hamasu zapojení Íránu předtím zmínili ve vyjádření pro BBC.