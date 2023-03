Válka na Ukrajině pohnula geopolitickými svazky, Moskva hledá nové spojence

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na to reagoval slovy: „Utrpení druhých se netýká toho, co děláme na Ukrajině na svou obranu. Utrpení je způsobeno sankcemi, politikou vydírání, politikou diktátu, kterou Západ razí.“

V Dillí se potkali na deset minut, a odmítají to nazvat oficiálním jednáním. I tak si americký a ruský ministr zahraničí v prvním osobním kontaktu od vpádu Rusů na Ukrajinu řekli to hlavní. Antony Blinken Moskvu ostře vyzval k ukončení války a k jaderné odpovědnosti. Sergej Lavrov ho nazval pokrytcem a vyděračem.

Konflikt na Ukrajině nutí země ukázat své smýšlení. Rusko je značně izolované. Označuje za spojence Čínu, ta to ale příliš nepotvrzuje. Indie se velmi snaží zachovat neutralitu. Moskvu otevřeně podporují země jako KLDR, Sýrie, Nikaragua nebo Mali. Moskva se totiž staví do role ochránce chudého globálního jihu, kde posiluje diplomatické aktivity.

„Naši přátelé v Africe, Asii a Latinské Americe velmi dobře rozumějí tomu, co se děje. Události a procesy, které se odehrávají, jsou výsledkem geopolitických her Spojených států a jejich spojenců s cílem uchovat si hegemonii ve světě,“ komentoval to v únoru v Súdánu Lavrov.

Ministr Blinken cestou do Dillí mluvil s lídry pěti středoasijských postsovětských zemí. „(Ruský) Prezident (Vladimir) Putin zneužil energetiku jako zbraň a potraviny jako zbraň. Odepírá energii zemím, které jsou proti jeho agresi na Ukrajině,“ řekl k tomu.

Na okraj G20 pak jednal americký ministr s klíčovými zeměmi indo-pacifického regionu, tedy Indií, Japonskem a Austrálií. Kromě odsouzení Ruska nepřímo napomenuli Čínu za zvyšování napětí v Jihočínském moři.

Indický premiér zalitoval, že geopolitické napětí jednání G20 poznamenalo. Ukrajina podle něj tentokrát zastínila udržitelný rozvoj i potravinovou a energetickou bezpečnost, na které chtěl schůzku zaměřit.