Rusko využívá čínský mírový plán ke zpomalení dodávek západních zbraní Ukrajině. Peking přitom sleduje jen své zájmy

Američané tlačí Evropu proti Číně, tvrdí Lukašenko

Lukašenko při své oficiální cestě do Číny prohlásil, že Rusko je připraveno podniknout kroky k mírovému urovnání a že existuje jedinečná příležitost ukončit válku na Ukrajině dříve, než Rusko přeorientuje svou ekonomiku na válečnou výrobu.

Běloruský vůdce rovněž obvinil Západ a USA, že nutí ukrajinské představitele, aby odmítli jednání s Ruskem, napsala běloruská státní zpravodajská agentura BELTA.

Podle serveru New York Times Lukašenko krátce po svém příletu do Pekingu uvedl, že Spojené státy se snaží vyvolat protičínské nálady v Evropě. „Chápeme, že Američané tlačí Evropu k tomu, aby se vydala protičínskou cestou,“ citoval server Lukašenka s odkazem na běloruská státní média. „Evropa se tomu brání – a je to tak správně, protože pokud se proti Číně ohradí a nedej bože se také dostane do konfliktu s Čínou, jak na to tlačí i Amerika, Evropa zanikne.“

Podle ISW tak Kreml a Lukašenko pravděpodobně využívají čínského mírového plánu zveřejněného v den výročí začátku velké ruské invaze na Ukrajinu k obnovení informační operace, kterou Kreml využil už v prosinci 2022. Pod zdáním ruské otevřenosti mají v plánu přinutit Západ k nabídce ústupků a Ukrajinu k jednání za ruských podmínek, míní analytici.