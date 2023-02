Čína představila plán míru. Zmiňuje územní celistvost, staví se proti vojenským blokům

„Všechny strany by měly podporovat Rusko a Ukrajinu, aby se ubíraly shodným směrem a co nejdříve obnovily přímý dialog,“ míní čínská diplomacie. Zdůraznila, že „jaderné zbraně nesmí být použity“.

Podle Spojených států naopak Čína zvažuje, že Rusku poskytne zbraně a munici pro boje na Ukrajině. Tuto obavu vyjádřil americký ministr zahraničí Antony Blinken, který zároveň varoval Peking, že takový krok by znamenal vážný problém pro vzájemné vztahy. Čína spekulace o dodávkách zbraní Rusku odmítla.

Podle Der Spiegel dohoda Moskvy a Pekingu zahrnuje podobný přístup. Čínský výrobce má Rusku poskytnout součástky i know-how, aby mohlo drony vyrábět na vlastním území. Měsíčně by Rusko mohlo vyrobit zhruba stovku strojů.

Mluvčí čínské diplomacie Wang v pátek zdůraznil, že „v této věci se v poslední době objevilo mnoho dezinformací a měli bychom sledovat, kdo za nimi stojí“.

Hlasování v OSN se Čína zdržela

Mírový návrh podle agentury AP rozvíjí především dlouhodobě známá čínská stanoviska, včetně odkazu na nutnost zaručit „svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí“. Také vybízí k ukončení „mentality studené války“, což bývá standardní termín pro to, co Peking považuje za hegemonii USA a zasahování do záležitostí jiných zemí.

„Bezpečnost jedné země nemůže být zajištěna na úkor bezpečnosti jiných zemí a regionální bezpečnost nemůže být zajištěna posílením či dokonce rozšířením vojenských bloků,“ citovala ruská státní agentura TASS z dokumentu, který vybízí přihlížet k „legitimním zájmům a obavám všech zemí v oblasti bezpečnosti“.

K čínskému plánu se ze zahraničních politiků vyjádřil britský ministr obrany Ben Wallace, který podle agentury Reuters uvedl, že je „přesvědčený o tom, že Čína si přeje konec války na Ukrajině“.