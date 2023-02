Houfnice se rozpadají, náhradní součástky ale chybí. Ukrajincům docházejí sovětské zbraně

Stroje sovětské výroby stále tvoří podstatnou část ukrajinského i ruského dělostřelectva. Třeba samohybná houfnice 2S1 Karafiát z poloviny osmdesátých let se i přes váhu 15 tun umí skvěle pohybovat v rozbahněném terénu. Dělo ráže 122 milimetrů zase působí škody pěchotě i lehké obrněné technice.

Minimálně na straně ukrajinských obránců ale původní klady začínají stále výrazněji převažovat zápory. Některé komponenty se už nevyrábí a zásoby náhradních dílů docházejí. Jedné z posádek samohybné houfnice 2S1 dovezli po týdnu oprav zaměřovací zařízení. „Musíme ho chránit jako oko v hlavě. Je to nejdůležitější věc. Bez něj je téměř nemožné pracovat,“ podotkla posádka.

Zanedbaný stav techniky

Podle Ukrajinců není výjimkou, že se na opravy podobně klíčových dílů čeká i měsíc. „Je to katastrofa. Snažíme se, co můžeme. A to je jen jedna houfnice, takových máme desítky,“ postěžovala si posádka.

Stav houfnic je zanedbaný. „Všichni moc dobře víme, co se dělo do války a do nástupu (ukrajinského prezidenta Volodomyra) Zelenského. Třeba jak rušili armádní sklady nebo jak tyto stroje rozprodávali. Zůstaly z nich jen prázdné skořápky, uvnitř nic nezbylo. Každý to ví, jen se o tom bojí mluvit,“ říká mechanik Dmytro, který před válkou opravoval zemědělské stroje a teď servisuje houfnice.