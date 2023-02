Průzkum Medianu: Většina Čechů podporuje dodávky zbraní Ukrajině, přímé zapojení si přeje málokdo

Většina veřejnosti podle průzkumu je i pro to, aby Ukrajina dostávala ze západu zbraně, jasně pro to je 36 procent lidí a spíše pro 20 procent, naopak 24 procent je zcela proti tomu a 15 procent spíše proti. Zbraňové dodávky podporují zejména voliči ODS a studenti. Přímé vojenské angažmá NATO na Ukrajině by ocenilo naopak pouze 7 procent dotázaných a spíše pro něj se vyslovilo dalších 11 procent, zatímco 53 procent ho určitě odmítá.

Ukrajina v EU a NATO?

Median se ptal také na to, zda by měla být Ukrajina přijata do Evropské unie a do NATO. Výsledek byl nejednoznačný. Největší je skupina těch, kdo nechtějí zemi, která nyní čelí ruské agresi, ani v jedné z těchto mezinárodních organizací. Odmítá to 37 procent účastníků průzkumu. Na druhé straně 11 procent by ji chtělo mít pouze v NATO, 12 procent pouze v EU a 27 procent v obou.

Median provedl průzkum mezi tisícovkou lidí starších 18 let 17. a 18. února, tedy týden před ročním výročím začátku ruské invaze na Ukrajinu.