Leopardy 2 jsou modernější než T-72, zlomové ale budou jen ve velkých počtech

Další problémy: logistika a výcvik

Analytici zároveň zdůrazňují, že nejde jen o tanky, ale o celkovou spolupráci s dalšími vojenskými vozidly, letouny a pěšími jednotkami. Také dodávky různých typů strojů jim mohou situaci zkomplikovat.

„Je to kompromis pro Ukrajinu, Ukrajinci by si asi radši vybrali jeden zbraňový systém, nebo jeden typ zbraní ve větším množství. To, co se teď odehrává, je pro ně trochu logistické peklo, a také peklo z hlediska údržby či oprav,“ upozornil v Událostech, komentářích politolog Emil Aslan s tím, že by bylo dobré, aby vznikla pro ukrajinské tanky západní výroby opravna třeba v západním Polsku.

Nejbližší opravna tanků Abrams je přitom v americké Georgii. „Ukrajinci mají tolik různých zbraňových systémů, že komplikovanost logistické podpory se neustále zvyšuje a může to být v důsledku i kontraproduktivní,“ domnívá se generál ve výslužbě Šedivý.

Otázkou také je, jak rychle se podaří ukrajinské vojáky na moderní tanky vycvičit. Podle Hrazdila je za běžných podmínek minimem rok výcviku. „Pokud Ukrajinci budou cvičit intenzivněji, můžeme se bavit minimálně o dvou, třech měsících, aby se naučili základ,“ odhadl.

Zásadní je rovněž doba dodání tanků. „Pokud by přišly až za dva či dva a půl měsíce, tak by se mohlo stát, že by přišly až po té (očekávané) ruské ofenzivě, a to by bylo pozdě,“ upozornil Šedivý.