„Naprostý propagandistický podvod.“ Hrob sovětských vojáků v Estonsku se ukázal být prázdný

Kvůli událostem roku 2007 pak Estonsko přijalo zákon o ochraně válečných hrobů. Podle něj je „pohřbívání osob, které zahynuly při válečných akcích, na nevhodných místech v rozporu s evropskou kulturou a tradicí“, a proto „je estonský stát oprávněn ostatky znovu pohřbít na základě veřejného zájmu“. Podle zákona pak musí přemístění koordinovat Estonské válečné muzeum.

V Estonsku je přitom podle Juurveeho a Mattiisenové 265 sovětských pohřebišť z období druhé světové války, celkem je podle nich v zemi pohřbeno 168 855 sovětských vojáků. V Česku je to pro srovnání 53 142 padlých sovětských bojovníků. Jde o zvláštní situaci, protože většina Estonců byla během válečných let mobilizována do německé armády, kde utrpěli poměrně vysoké ztráty. Mimo jiné proto, že bojovali v nacistické armádě, je v Estonsku jen málo míst, která by tyto padlé v jejich rodné zemi připomínala.