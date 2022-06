Chorvatsko v lednu přijme euro, jeho zavedení schválil summit EU

Fiala: Pro Česko nyní euro není téma

Mimo eurozónu tak od příštího roku zůstane už jen sedm členských zemí. Vedle Dánska, které má vyjednanou trvalou výjimku z povinnosti jej přijmout, je to Švédsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Česká republika. Zavést jednoho dne euro by s výjimkou Dánska měly všechny členské země Evropské unie.

„Pro Českou republiku to momentálně není téma, které by leželo na stole, ani pro to nemáme v České republice dosaženy všechny podmínky, ale my to ani nemáme jako cíl pro funkční období naší vlády,“ řekl v pátek premiér Petr Fiala (ODS).

Po zavedení společné měny dlouhodobě volá řada ekonomů či exportéři, kteří se obávají kurzového rizika. Vláda podle Fialy pro firmy chystá alespoň možnost, aby vedly účetnictví v eurech.

Euro používá devatenáct členských států

V Unii nyní platí společnou měnou devatenáct zemí. Zakládajícími členy eurozóny jsou Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Později přistoupily Řecko (leden 2001), Slovinsko (leden 2007), Kypr a Malta (obě leden 2008), Slovensko (leden 2009), Estonsko (leden 2011), Lotyšsko (leden 2014) a Litva (leden 2015).

Kromě těchto unijních zemí používají euro i Kosovo a Černá Hora a na základě smluv s EU také Andorra, Monako, Vatikán a San Marino.