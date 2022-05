Ukrajinské síly dle velení armády blokují ruský postup na Slovjansk. Bojuje se u Severodoněcka

Hajdaj věří, že se Rusům nepodaří Severodoněck v následujících dnech dobýt. „Budeme mít dost síly a prostředků, abychom se ubránili. Je ale možné, že abychom nebyli obklíčeni, budeme se muset stáhnout,“ napsal guvernér Luhanské oblasti.

Stažení ukrajinských sil z posledních pozic v Luhanské oblasti by přiblížilo ruské okupanty blíže k cíli ovládnout Donbas. Na východoukrajinský region se Moskva zaměřuje poté, co se Rusku nepodařilo dobýt ani obklíčit Kyjev a dosadit do čela Ukrajiny loutkovou vládu.

Ruské síly v pátek podle svých prohlášení získaly kontrolu nad městem Lyman. Ukrajinský generální štáb ztrátu města v pátek potvrdil a řekl, že Rusové se tam za pomoci dělostřelectva pokoušejí upevnit své postavení. V sobotu agentura Reuters napsala, že Kyjev sice připustil ztrátu většiny Lymanu, ukrajinští obránci ale blokují ruský postup jihozápadním směrem na Slovjansk.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že ukrajinská armáda brání pozice tak, jak jí momentálně dovolují prostředky. V pátek obránci podle Zelenského odrazili osm útoků v Donbasu a zničili přitom tanky a obrněná vozidla nepřítele. „Pokud si okupanti myslí, že získají Lyman a Severodoněck, jsou na omylu. Donbas bude ukrajinský,“ prohlásil prezident.

Analytici z amerického think tanku Institute for the Study of War se domnívají, že ačkoliv ruské síly zahájily přímé útoky na zastavěné části Severodoněcka, získat pozice ve městě pro ně bude složité. Experti poukazují na to, že dosud se na Ukrajině ruské armádě v městských bojích nedařilo.