Za ruskou červenou linií byl vstup Ukrajiny do NATO, teď už i spolupráce, varuje analytik Ludvík

Považuji za pravděpodobnější, že Rusko nezaútočí. Na druhou stranu to riziko je dostatečně velké na to, abychom byli znepokojeni. Ruskému vedení nevidíme do hlavy a neznáme přesně jeho motivace. Nevíme, jestli se třeba samo nepřesvědčilo, že je v nějaké zoufalé situaci, přestože chápe, že vojenská akce proti Ukrajině by pro něj byla politicky i vojensky poměrně drahá. Války často začínají ve chvíli, kdy útočník je přesvědčen, že se jí stejně nevyhne a v budoucnu to bude ještě horší.

Jaká panuje nálada ve vedení zemí NATO či EU, zvažují podporu Ukrajiny v případě ruského útoku? Jakou by mohla mít podobu?

To považuji za největší problém v celé situaci. Mám pocit, že řada zemí, možná lépe řada politiků, NATO a EU z toho chce těžit politické body. Chtějí ukázat, jak jsou odvážní ve vystupování proti Rusku a bojí se otevřeně říct, že pravděpodobnost skutečně efektivní obrany Ukrajiny v případě ruské invaze je poměrně malá.

Z úst některých politiků zaznělo, že garantují podporu Ukrajině, ale když se mají vyjádřit k tomu, jaká bude, tak mluví o výcvikové misi a ekonomických sankcích. To při vší úctě není něco, co by Ukrajincům v případě velké války moc pomohlo.

Za nejméně pravděpodobné považuji, že by k nějakému vojenskému zapojení došlo na bázi NATO nebo Evropské unie. Tam by v případě ruské invaze nebyla shoda na tom, že se půjde do války.