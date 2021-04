Ukrajinská armáda je silnější než dřív, stále ji však trápí sovětská mentalita, hodnotí analytik Samus

Stejně tak se nám nedaří prosadit změnu sovětského přístupu k povinné vojenské službě. Nemůžeme přece nutit lidi sloužit v armádě. Musí to chtít. Toho by šlo dosáhnout tím, že by vojna spočívala jen v tříměsíčním základním výcviku ve střelbě, taktice a lékařství. Pak by se absolventi mohli zapsat do aktivní služby, do zmíněné teritoriální obrany nebo do rezerv. Jsem přesvědčen, že do takové armády by chtěl kdekdo.

Jak jsou na tom dodávky zbraní ze zahraničí? Silně medializovanou byla dodávka amerických protitankových střel Javelin. Jsou pro armádu skutečně tak důležité, nebo je to spíš symbol?

Samozřejmě jsou velmi důležité. Je to velmi efektivní systém. Ukrajina má i protitankové rakety vlastní výroby a naštěstí jich vyrábí čím dál víc. Proti ruské armádě je jich potřeba velmi mnoho.

Americký systém je však modernější a přesnější. Dodávka má ale samozřejmě také symbolický rozměr.

V současnosti spolupracujeme hlavně s Tureckem. Dodávají nám třeba drony Bayraktar s raketami. Vyvíjíme jejich další generaci, kterou budeme společně vyrábět s ukrajinskými motory. Stroje budou větší a unesou více raket. Ostatně už se rozhodlo, že letectvo přejde hlavně na bezpilotní letouny. Jsou o hodně levnější.