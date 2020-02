Pobaltí versus ruská propaganda: Estonsko zakročilo proti redakci Sputniku, Litva omezuje ruské pořady

„Lidé se v Estonsku s dezinformacemi z východu potýkají skoro 30 let. Vlastně mnohem déle, protože to nezačalo v roce 1991, ale už v sovětské éře,“ poznamenal poradce estonské vlády pro strategickou komunikaci Siim Kumpas.

Svůj zásah proti redakci Sputniku ale odůvodnily estonské úřady jinak. Využily toho, že agenturu Rusko dnes řídí Dmitrij Kiseljov, jenž figuruje na sankčním seznamu reagujícím na ruskou anexi Krymu.

„Estonská policie poslala zaměstnancům Sputniku Estonsko doporučené dopisy, ve kterých nás informuje, že spadáme pod článek 93/1 o nedodržení mezinárodních sankcí,“ vylíčila šéfredaktorka estonského Sputniku Elena Cherysevová. Redaktorům úřady obstavily účty, takže jim nechodí výplaty.

Cherysevová hovoří o cenzuře. Odmítá, že by její lidé porušovali sankce, i to, že by estonský Sputnik publikoval nepravdivé informace. To přitom bylo zdokumentováno. Například loni na jaře vydal web zprávu s titulkem „Jak žijí důchodci v Evropské unii“, ze které vyplývalo, že estonští senioři jsou nejchudší v Evropě. Zdrojem ale byla data Eurostatu o riziku příjmové chudoby.