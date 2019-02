Pět let od masakru na Majdanu se zrodily nové elity. Boje na východě země ale pociťují i Ukrajinci v Česku

Fakta Hrubý domácí produkt Ukrajiny (2013–2018) 2013 - 183 miliard dolarů

2014 - 133,5 miliardy dolarů

2015 - 91 miliard dolarů

2016 - 93 miliard dolarů

2017 - 112 miliard dolarů

Dalším důležitým krokem byla pro Ukrajinu v uplynulých letech decentralizace, která vedla k navýšení rozpočtů místních úřadů a ke zlepšení silnic, škol a kulturních center. Přestože podle Havlíčka tento krok místy naráží na to, že část vzdělanějších či schopnějších obyvatel odešla do zahraničí. „Odešli spíš mladí, řekněme potomci elit. Ti starší mají svoje úřednická místa, ale děti posílají studovat do zahraničí. Mladí tam pak často zůstanou,“ doplňuje Šmídová, která také před lety odešla studovat do Brna a na jihu Moravy už zůstala. „Jen opravdoví patrioti ještě z Ukrajiny neodešli.“ „Jistě, ekonomicky si země v roce 2014 pohoršila, došlo k devalvaci měny, země má dnes tři miliony vnitřně přesídlených uprchlíků. Ale došlo ke klíčovým reformám,“ oponuje Havlíček.

Fakta V zahraničí pracují miliony Ukrajinců V zahraničí pracují miliony Ukrajinců V zahraničí pracuje podle Všeukrajinského sdružení organizací pro práci v zahraničí přes pět milionů Ukrajinců. Víc než třetina dospělých obyvatel země by se chtěla o práci v cizině ucházet.

Nejvíc Ukrajinců pracuje podle sdružení v Rusku, kam za prací odešly tři miliony obyvatel zhruba pětačtyřicetimilionové Ukrajiny. V Polsku pracují dva miliony Ukrajinců.

V České republice pracuje podle ukrajinských zdrojů nanejvýš 120 tisíc lidí. Údaje Českého statistického úřadu hovoří o tom, že v roce 2017 pracovalo v Česku 80 tisíc Ukrajinců a o příchod dalších je zájem. Loni pobývalo v Česku podle ČSÚ celkem 131 tisíc Ukrajinců.

Přesné údaje o počtu Ukrajinců pracujících v cizině nicméně nejsou. Ukrajinské úřady se mohou opírat jen o odhady a o údaje Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle něhož pracuje v zahraničí 3,2 milionu Ukrajinců.

Podle ukrajinské Národní banky poslali Ukrajinci pracující v zahraničí v loňském roce domů 11 miliard dolarů (250 miliard korun).

Zdroj: ČTK, ČSÚ

Proměnil se také způsob, jak na Ukrajince cílí ruská propaganda. „Ukrajinci na svém státu dobře vidí, jaké konkrétní výsledky má ruské působení. Propaganda je proto dnes jiná, subtilnější než u nás. Zaměřuje se třeba na zdůrazňování chyb ukrajinské vlády a zejména na rozdmýchávání ukrajinského patriotismu a konfliktů se sousedy, například s Polskem. Chce vytvořit pocit, že všichni politici lžou a spojenci Ukrajinu opustili. Není to otevřená podpora Ruska, ale nejrůznější znejišťování a nahlodávání ukrajinského sebevědomí,“ popisuje Havlíček. „Politik, který řekne, že je proruský, je vyřízený.“ Přímo v Donbase se pak propaganda snaží podle politoložky Šmídové zamlžovat fakta. „Propaganda zdůrazňuje, že lidem v Doněcku se žije špatně, protože je ostřelují Ukrajinci. No, to je pravda. Ale převrácená,“ směje se Šmídová. Veteráni potřebují pomoc Podle ní se Ukrajina potýká ještě s jedním problémem: traumaty válečných veteránů. „Nemohou se vrátit do normálního života. Když měli zbraň, mohli všechno – a to platí pro naši, i tu druhou stranu – vrátit se a být najednou nikdo, je pro ně těžké. Hrozí, že se nechají naverbovat a půjdou bojovat jinam,“ varuje. Sama před narukováním „zachránila“ mladšího bratra, kterému pomohla emigrovat do Česka, kde dnes oba pracují.

„Všechno je pro ně najednou banální. Proti boji o život je zkrátka banální všechno,“ souhlasí kriminolog Pojman; nedomnívá se ale, že by se veteráni podíleli třeba na zvýšení kriminality. Právě veteránům se snaží pomáhat také Zabiiaková: „Hlavně ve velkých městech funguje řada organizací, které shánějí pomoc psychologickou i zdravotní. Je to hodně složitá otázka, co dělat s lidmi, kteří se vrací z bojů, jak je vrátit do normálního života. Mají za sebou extrémní zkušenost. V Kyjevě vznikla třeba pizzerie, kde pracují jen veteráni.“ Přesto si už nejméně tisícovka vojenských vysloužilců vzala život. Ukrajina proto nedávno zřídila ministerstvo pro péči o veterány, které se má starat o víc než milion bývalých bojovníků.

Fakta Ukrajinská armáda se stále nemůže rovnat ruské Ukrajinská armáda se stále nemůže rovnat ruské Ačkoliv Ukrajina od roku 2014 stav ozbrojených sil notně zlepšila, s Ruskem se nemůže srovnávat, ať jde o počty vojáků, výzbroj, vybavení, či vojenské výdaje. Upozornil na to list Newsweek.

Ukrajinské ozbrojené síly čítají podle ukrajinského ministerstva obrany asi 250 tisíc osob, včetně asi 204 tisíc vojáků. Toto číslo ale zůstává ve stínu odhadů, že ruské síly čítají 1,9 milionu lidí (včetně 1 013 628 vojáků).

Ruské vojenské výdaje, které loni dosáhly 66,3 miliardy dolarů (asi 1,5 bilionu Kč), také přesahují ukrajinské ve výši 3,6 miliardy dolarů (asi 82 miliard Kč), alespoň podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI). Rusko má také největší tankovou armádu na světě s přibližně 20 tisíci stroji.

Ukrajinská vláda v roce 2017 tvrdila, že jen podporu východoukrajinským povstalcům skrytě poskytovalo 680 ruských tanků, což bylo více než mají britské a německé tankové jednotky dohromady. Moskva popírá poskytování vojenské pomoci povstalcům v Donbasu.

Pokud jde o ukrajinské námořnictvo, o většinu lodí přišlo při anexi Krymu a o další tři při incidentu v Kerčském průlivu. Ačkoliv nehoda v plovoucím doku v říjnu 2018 dočasně vyřadila jedinou ruskou letadlovou loď, černomořské loďstvo čítá desítky bojových plavidel a ruské námořnictvo se chystá do konce roku převzít dalších 26 lodí.

Ve zprávě americké armádní rozvědky DIA o vojenské síle Ruska z roku 2017 se uvádí, že ruské letectvo zahrnuje 141 bombardérů, 420 stíhaček, 345 stíhacích bombardérů, 215 bitevníků, 32 letadel pro elektronický boj a průzkum, šest letadel včasného varování a velení, 15 tankerů, 122 těžkých transportních letadel a 198 cvičných strojů. Letos do provozu vstupují ještě modernější letouny.

Při anexi Krymu přišla Ukrajina také o desítky letadel. Mnoho dalších, které zůstaly v ukrajinských rukou, není s to vzlétnout. David Axe v blogu War Is Boring v dubnu 2014 napsal, že Ukrajina měla v době ruské anexe letuschopných 16 stíhaček Su-27, 24 stíhaček MiG-29, 35 bombardérů Su-24 a 24 bitevníků Su-25 a že „jen 15 procent“ ukrajinských letounů bylo bojeschopných. Novější hodnocení z pera ukrajinských analytiků po říjnové katastrofě Su-27, kdy o život přišel ukrajinský a americký pilot, uvádí, že letectvo momentálně sestává ze 17 Su-27, 21 MiG-29, 13 Su-25, tuctu Su-24 a 46 cvičných strojů L-39, které mohou být nasazeny i v roli lehkých bitevníků. Ukrajinci mají také těžká transportní letadla, průzkumné stroje a vrtulníky.

Zdroj: ČTK

„Válku už mají lidé v hlavách, ta nezmizí“ O tom, co se děje na východě země, Ukrajinci už podle Šmídové raději ani nemluví: „Je to součást zpráv, je to všude. Ale lidé jsou unavení, frustrovaní. Není to téma k hovoru.“

Petr Pojman kriminolog a politický analytik Institutu pro politiku a společnost „Věřím, že kdyby se konfliktu říkala válka, že by reakce ukrajinských politiků byly důraznější a lépe zacílené.“

Po bezmála pěti letech bojů se zdá, že konflikt na východě Ukrajiny už jen doutná. Mohl by ale znovu propuknout naplno. Podle kriminologa Pojmana by k tomu mohlo dojít v souvislosti s Krymem, který Rusko anektovalo na přelomu února a března 2014. „Na Krymu totiž dochází pitná voda. Po anexi zablokovala Ukrajina čtyři sta kilometrů dlouhý Severokrymský kanál, který zásoboval poloostrov vodou. Očekávám proto, že do roka nebo dvou boje znovu propuknou naplno,“ předpovídá Pojman. Změna by mohla nastat také po prezidentských volbách na Ukrajině, které zemi čekají koncem března. „Rusko spoléhá na to, že se stane něco buď v Kyjevě, nebo na Západě. Třeba že některá země zablokuje prodloužení sankcí, které na Rusko uvalila Evropská unie,“ očekává analytik Havlíček.

Podle Šmídové ale na tom, jak se situace vyřeší, moc nezáleží: „Problém je v tom, že válka už nikam nezmizí. Už napořád ji budou mít lidé v hlavách. Roky jsi někoho nenáviděl a pak s ním máš žít, ať už to bude jakkoliv? Jsou tu křivdy, které zůstanou, za to, že tě vyhnali z domu, za nespravedlnosti, za mrtvé. Současný konflikt se může vyřešit, ale za padesát let tu bude zase. Tohle je problém každé války.“