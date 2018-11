Ukrajina je na moři bez šance, Rusům by déle vzdorovala na zemi, míní novinářka Petra Procházková

Ukrajinský prezident Petro Porošenko po incidentu v Kerčském průlivu varoval národ, že válka s Ruskem je reálná. „Nemyslím si, že je úplně pravděpodobné, že ruské tanky najednou ve velkém vjedou na ukrajinské území. Porošenko potřebuje mobilizovat veřejné mínění, protože je v těžké situaci. Celá Ukrajina je v těžké situaci. Je to signál do zahraničí – chce říct, že Ukrajina potřebuje mezinárodní podporu,“ komentuje vývoj Procházková.

Novinářka připomněla, že Kyjev proti Rusku na moři nemá šanci. „Ukrajinská síla na moři je velmi nicotná – gró ukrajinské flotily zůstalo na okupovaném Krymu, jako taková neexistuje. Pozemní akce je paradoxně jediná, které by Ukrajina alespoň po nějaký čas dokázala vzdorovat, protože na moři nemá nic, co by proti Rusům postavila, zatímco na zemi patří mezi deset nejsilnějších armád v Evropě,“ konstatuje Procházková.

Ukrajinský prezident už vyzval NATO, aby vyslalo do oblasti své lodě a ochránilo ukrajinské přístavy. „Byl by to velmi významný krok, můžeme to přirovnat ke vstupu pobaltských států do NATO. Vzpomínám si, když Česko, Československo vstupovalo do různých mezinárodních struktur, co se v Moskvě dělo – to vypadalo, že vypukne třetí světová válka a nikdy nevypukla,“ upozornila Procházková.

Sama si ale nemyslí, že dojde na to, že alianční lodě skutečně doplují do Azovského moře. Klíčová je podle ní rétorika. „Je důležité, aby Rusko vnímalo Ukrajinu jako součást nějakého společenství, které se za ni postaví, ač Ukrajina není členským státem,“ míní novinářka.

Procházková: Putin má rád, když může udělovat milost

Rusko už poslalo do vazby zajaté ukrajinské námořníky a zabavilo tři lodě. „Myslím, že někdo bude odsouzen. Jinak bude dle mého názoru nakládáno s příslušníky ukrajinských tajných služeb. Putin má rád situace, kdy může někomu udělovat milost, ukazovat světu, že ovládá situaci, takže bych očekávala, že s nimi bude obchodovat. Důstojníci mohou být za někoho vyměněni, nebo mohou skončit v ruském vězení,“ myslí si Procházková.